Bancoposta e Postepay down/ Problemi alle app di Poste Italiane da questa mattina

Nuovi problemi con Bancoposta e Postepay, con i clienti di Poste Italiane che stamane, cercando di utilizzare i suddetti servizi attraverso i propri smartphone, tablet o pc, si sono visti recapitare i messaggi «Aggiornamento in corso», «Riprova più tardi!». I disservizi sono stati come al solito sottolineati dal portale downdetector, che si occupa appunto di segnalare i vari problemi che affliggono la rete, dai gestori mobile, ai social, passando da siti e servizi vari come appunto Bancoposta e Postepay.

In particolare, gli utenti lamentano l’impossibilità di accedere all’applicazione dedicata, ovvero, non si riesce ad andare oltre l’autentificazione una volta che si inseriscono le proprie credenziali; inoltre, viene improvvisamente visualizzata la schermata di errore con il codice “GC01”. Una nuova mattinata di passione quindi per i clienti dei servizi digitali di Poste Italiane, con il sito che è risultato inaccessibile per buona parte della dell’inizio di questa giornata.

BANCOPOSTA E POSTEPAY DOWN: POSTE ITALIANE AL LAVORO PER RISOLVERE

Al momento il portale sembrerebbe essere tornato funzionante ma restano comunque i problemi con le applicazioni di Bancoposta e Postepay, disservizi che sono iniziati fin dalle ore 8:00 di stamane, quando sono apparsi appunto le prime segnalazioni sul sito downdetector. Attorno alle ore 12:00, poi, Poste Italiane è uscita allo scoperto sulla propria pagina Facebook ufficiale, rispondendo ad alcuni commenti social, ma restando piuttosto sul vago, con frasi del tipo “Ciao, ti informiamo che stiamo lavorando per risolvere la problematica il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a ripetere l’operazione in un secondo momento. Grazie per la segnalazione“, così come riferito dai colleghi di Affaritaliani.it. Alcuni utenti hanno spiegato di visualizzare l’errore “error 500”, mentre altri “error 502”, sintomo di un errore al server. Mentre, per quanto riguarda l’errore gc01 di cui sopra, dovrebbe fare riferimento al riconoscimento delle credenziali nel login. Ovviamente con Postepay e Bancoposta fuori uso è impossibile effettuare qualsiasi tipo di pagamento online, con tutto ciò che ne consegue.

