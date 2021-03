Banda della Marina Militare al Festival di Sanremo 2021/ Il Canto degli Italiani..

Stasera, in occasione della finale del Festival di Sanremo 2021, la Banda della Marina Militare prenderà parte all’ultima puntata per suonare ‘Il canto degli italiani’. L’annuncio lo ha dato la Marina Militare tramite un post Twitter, corredato di video, con scritto: “Su il volume per il nostro inno nazionale“. Si scalda dunque l’attesa per la finale del Festival di Sanremo 2021, con la partecipazione speciale della Banda della Marina Militara. “Sei pronto a cantarlo insieme a noi?”, si legge nel post pubblicato ieri su Twitter. “Domani (oggi, sabato 6 marzo; ndr) nella serata finale del Festival di Sanremo 2021, la Banda Musicale della #MarinaMilitare suonerà “Il Canto degli Italiani”.

Banda della Marina Militare al Festival di Sanremo: il corpo musicale della Marina Militare

La banda musicale della Marina Militare è il corpo bandistico della forza marittima italiana. La sua storia è ultracentenaria, infatti è stato fondato nel 1870 a La Spezia, con il coinvolgimento di musicisti dell’ex Banda Musicale della Real Marina Borbonica e ad oggi risulta uno dei più complessi bandistici militari italiani. Dopo la metà degli anni cinquanta la Banda della Marina Militare è stato trasferita a Taranto e infine, nel 1991, nella capitale Roma, dove risiede tuttora. Diversi i concerti svolti sia in Italia che all’estero. Tra i più importanti quello organizzato nel 2004 al Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi. Allo stato attuale la banda è composta da 102 elementi, tutti diplomati presso il conservatorio ed inquadrati come sottufficiali in servizio permanente effettivo.



