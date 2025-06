Protagonista questa sera della diretta del programma Belve Crime – sempre in onda nella prima serata del martedì di Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani – la Banda della Uno bianca è stata forse tra i più famosi (almeno, tra quelli non strutturati del calibro delle varie cosche mafiose) gruppi criminali italiani, attiva per sette anni nel corso dei quali è riuscita più o meno indisturbatamente a mettere a segno decine e decine di differenti colpi tra furti, rapine e omicidi: a parlare della Banda della Uno bianca nello studio della seconda emittente del servizio pubblico ci sarà Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi in parte determinante per gli arresti e i processi.

Garlasco, Garofano: "Ispezione in casa Poggi identica a quella del 2007"/ "Procura sta verificano le prove"

Partendo dal principio, prima di analizzare quegli ovvi errori che permisero al gruppetto armato di agire indisturbato, vale la pena ricordare che complessivamente ad oggi alla Banda della Uno bianca sono attribuite un totale di 103 differenti rapine (tra quelle riuscite e quelle tentate) nel corso delle quali sono state ferite 114 persone e ne sono state uccise 24: secondo delle stime effettuate all’epoca delle indagini in totale la Banda della Uno bianca sarebbe riuscita a rubare più di 2 miliardi di lire, in larga parte mai più ritrovati.

Mario Maccione, chi è il "medium" delle Bestie di Satana/ Dagli omicidi alla "rinascita" in carcere

Perché la Banda della Uno bianca riuscì ad agire indisturbata: tutti gli errori degli inquirenti e le strategie dei fratelli Savi

Venendo al punto di questo articolo (e le varie azioni compiute dal gruppo le trovate in un altro articolo che abbiamo già pubblicato tra queste pagine), ci furono diverse ragioni che permisero alla Banda della Uno bianca di agire quasi completamente indisturbata: la prima – e forse più rilevante delle altre – è legata al fatto che due dei tre fratelli Savi – precisamente Roberto e Alberto – che la fondarono e guidarono erano poliziotti, con il primo in particolare che all’epoca occupava la posizione di assistente capo della sala operativa che gli permetteva di sapere l’esatta ubicazione delle pattuglie del suo commissariato.

Yara Gambirasio, come Dna ha portato all'arresto di Massimo Bossetti/ Il caso Ignoto 1, la "guerra" genetica

Similmente, proprio grazie alla profonda conoscenza del corpo di polizia, la Banda della Uno bianca conosceva il modus operandi delle autorità, le strade maggiormente presidiate e – soprattutto – quelle che gli avrebbero permesso di evitare agilmente i posti di blocco; mentre in realtà ci furono anche due errori commessi dagli inquirenti che indagavano: il primo è relativo ad un identikit di Roberto Savi reso da una donna che assisté ad una rapina, ignorato dalle autorità perché sembrava assurdo che un agente si macchiasse di tali crimini sotto gli occhi dei suoi stessi colleghi.

Il secondo, invece, potrebbe essere ancor più grave perché dopo la (purtroppo) famosa strage del Pilastro compiuta dalla Banda della Uno bianca gli inquirenti stilarono un elenco di tutti i possessori di fucili d’assalto – piuttosto rari – Beretta AR 70: tra i pochissimi (meno di 30) individui c’era anche lo stesso Roberto Savi che lo usò effettivamente nella sparatoria; salvo poi acquistarne un secondo che effettivamente fornì ai colleghi e che risultò perfettamente nuovo, ma nessuno chiese di fornire anche il primo che avrebbe permesso di risolvere questo caso già nel gennaio del 1991.