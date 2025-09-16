Le nuove indagini sulla banda della Uno Bianca starebbero portando a dei risvolti molto interessanti: ne è convinto il fratello di Mitilini

La banda della Uno Bianca, considerata una delle organizzazioni criminali più violente d’Italia, capace di commettere un centinaio di crimini a cavallo fra gli anni ’80 e ’90, e di uccidere ben 24 persone, potrebbe uscire a breve allo scoperto.

Stamane il quotidiano Il Resto del Carlino, giornale che si occupa in particolare di tutto ciò che riguarda le regioni che si affacciano sull’Adriatico, titola infatti che “Il muro di omertà sta cedendo”. Per anni le vicende criminali che hanno appunto accompagnato questi efferati assassini della Uno bianca, la storica utilitaria Fiat che ha fatto la sua presenza nei luoghi del delitto, sono rimaste avvolte nel mistero e nel silenzio, ma di recente qualcosa sembrerebbe essere cambiato come spiega appunto il quotidiano nazionale.

La pensa esattamente allo stesso modo Ludovico Mitilini che è il fratello di Mauro Mitilini, il povero carabiniere ammazzato a Bologna il 4 gennaio del 1991, nella storica strage del Pilastro, architettata dai fratelli Savi.

BANDA UNO BIANCA, L’INDAGINE BIS

I famigliari della vittima si sono sempre opposti alle risultante dell’indagine dell’epoca e ne è quindi susseguita una nuova inchiesta che che sta portando a nuovi risvolti e soprattutto che sta procedendo in maniera spedita. Secondo le indiscrezioni emerse, riferisce ancora il Carlino, sarebbero trapelati degli “elementi importanti” grazie alle varie testimonianze che sono state acquisiti proprio a seguito dell’avvio dell’indagine bis e si tratta delle parole di chi all’epoca ha assistito o comunque era presente, leggasi appartenenti alle forze dell’ordine, ma anche cittadini, che risentiti in queste settimane starebbero permettendo una nuova chiave di lettura.

Proprio Mitilini ha spiegato che oltre alla sentenza del 1997, che condannò appunto i fratelli Savi vi sarebbe “altro” e sarebbe dello stesso pensiero anche Salvatore Luongo, generale dei carabinieri, che proprio di recente ha confermato le proprie “sensazioni” sul giallo, in occasione dell’inaugurazione della caserma di via Casini, intitolata proprio al carabiniere ucciso 33 anni fa.

BANDA UNO BIANCA, LE PAROLE DELL’AVVOCATO GAMBERINI

L’avvocato Alessandro Gamberini, che ha presentato l’esposto delle famiglie delle vittime assieme a Luca Moser, ha aggiunto, parlando con Il Resto del Carlino, che “alcuni testimoni stanno iniziando a parlare”, dichiarazioni che fanno pensare che la strade del Pilastro, così come quella di via Volturno ma anche di Castel Maggiore, siano stati “degli agguati pianificati nei dettagli”, di conseguenza dei piani premeditati e studiati a puntino e non dell’azioni estemporanee e improvvisate.

Sempre secondo il legale, starebbero emergendo dei depistaggi nelle indagini ma anche degli errori giudiziari, così come “complicità e complessità che nessuno volle ammettere” all’epoca dei fatti. Proprio per questo definisce la prima inchiesta una “indagine monca”. Ovviamente cercare di scoprire la verità non sarà semplice, tenendo conto che son passati 30 anni, ma con le nuove tecnologie, i nuovi testimoni e forse una maggiore volontà di mettere un punto alla vicenda, nulla sarà da lasciare al caso.