In questi giorni in cui la bandiera UE ha sovrastato buona parte delle piazze italiane per chiedere che si faccia sempre fede agli ideali unitari che da decenni governano i popoli del ‘vecchio continente’, torna alla mente la storia – spesso ignorata – di quel vessillo blu con le sue 12 stelle dorate la cui ispirazione è profondamente legata a quelle radici cattoliche che impresse nel passato dell’intero continente europeo: un’origine – appunto – spesso ignorata, al punto che in fase di adozione della bandiera UE vennero peraltro completamente ignorate, ma per ragioni prettamente pratiche sia per evitare richiami religioso poco consoni a paesi come Turchia; sia perché il creatore del vessillo le rivelò solamente parecchi anni più tardi.

Facendo un passo indietro, è bene ricordare che l’adozione della bandiera UE risale al 1955 quando il Consiglio adotto il vessillo ormai famosissimo per la prima volta: un percorso travagliato che era passato per un bando istituto nel 1949 al quale arrivarono decine e decine e proposte – anche in questo caso, in larga parte di ispirazione cattolica come la primissima croce rosse dentro al cerchio giallo disegnata da Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi -, dalle quali venne estratta come vincente quella del francese Arsène Heitz poi rivisitata e resa come la conosciamo oggi da Paul Lévy.

Le origini mariane della bandiera UE: la confessione in punto di morte del creatore Arsène Heitz

Venendo a noi, in una confessione intima a Padre Pierre Caillon, in punto di morte – quindi attorno al 1987 – lo stesso Heitz raccontò per la prima volta da dove ottenne l’ispirazione della bandiera UE, dicendosi “ispirato da Dio” nella concezione di quell’azzurro “su cui si stagliava un cerchio di stelle” che richiamava alla “medaglia miracolosa” coniata per commemorare le apparizioni della Madonna del 1930 a Santa Caerina Labouré a Parigi che presenta – appunto – da un lato un’incisione raffigurante la Vergine e dall’altro dodici stelle.

Riferimenti – dicevamo già prima – che non furono mai inclusi nei documenti di adozione della bandiera UE che si limitano oggi a definire le stelle come rappresentazione degli “ideali di unità, solidarietà e armonia tra popoli“, il cerchio come ulteriore rappresentazione “di unità” e il blu per richiamare il “cielo dell’Occidente”: secondo il saggista Enzo Romeo l’assenza di richiami cattolici potrebbe legasi – oltre ai due aspetti citati prima – anche al fatto che il vessillo doveva ufficialmente essere posto su di un “piano assolutamente aconfessionale“, rendendo di fatto l’ideale della fede “universale” trascendendone “l’appartenenza a una Chiesa”.