Bandiere blu 2021, quali sono?/ Località e classifica regioni: Liguria in testa

Bandiere blu 2021, quali sono? Sono state attribuite anche quest’anno i riconoscimenti per le acque più pulite d’Italia alle località balneari del Belpaese che più si sono distinte sotto quest’aspetto, ma anche in materia di spiagge sicure e attrezzate di fronte alle esigenze di tutti. Premiati 416 luoghi in 201 differenti Comuni. Al comando della speciale graduatoria delle Regioni con più bandiere blu vi è la Liguria (32), seguita dalla Campania (19) e dalla Toscana (17, -3 bandiere blu rispetto al 2020) e dalla Puglia (anch’essa terza a quota 17).

Partendo proprio dalla capolista, la Liguria, hanno ricevuto il riconoscimento le località di Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia.

BANDIERE BLU 2021: ECCO QUELLE PRESENTI NELLE REGIONI PIÙ PREMIATE

Proseguendo nella lettura della classifica delle location che sono state insignite del premio bandiera blu 2021, si incontra la Campania, che annovera Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri, Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Vibonati e Sapri. In Toscana (terza in graduatoria con la Puglia), invece, troviamo, Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Follonica, Castiglione della Pescaia, la stessa Grosseto. In Puglia, terza con la Toscana (come detto), spiccano le seguenti aree: Isole Tremiti, Peschici, Zapponeta, Margherita di Savoia, Bisceglie, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Castellaneta, Maruggio, Ginosa, Melendugno, Otranto, Salve, Nardò. La Basilicata è invece la regione marittima meno rappresentata, con cinque bandiere blu: quali sono? Ecco l’elenco: Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri.

