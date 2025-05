La lista dei Comuni italiani che si sono aggiudicati la Bandiera Blu nel 2025: ecco le spiagge più belle della penisola da non perdere.

Sono milioni i turisti, sia italiani che stranieri, che ogni anno scelgono le spiagge del nostro Paese per godersi il mare e il relax in vacanza. Con i suoi 7500 chilometri di costa, l’Italia è in grado di offrire un mosaico variegato di litorali. Da quelli sabbiosi del Salento (amato anche da star internazionali come Madonna) alle scogliere della Liguria fino ai paesaggi quasi maldiviani della Sardegna.

Non è un caso, dunque, che il nostro Paese sia costantemente ai vertici delle classifiche internazionali per qualità dell’acqua e sostenibilità ambientale. La nostra ricchezza, d’altronde, risiede proprio nel territorio che è quindi doverosamente curato con attenzione.

Un riconoscimento su tutti rappresenta una garanzia di eccellezza balneare: la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Per l’edizione 2025 le spiagge premiate sono ben 487, suddivise in 246 Comuni (+10 rispetto all’anno scorso). Senz’altro una conferma dell’impegno crescente verso un turismo più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Liguria e Puglia guidano la classifica, cresce la Calabria

Come avvenuto già negli ultimi anni, la Liguria si conferma al vertice della classifica regionale, con 33 comuni premiati, seguita da Puglia (27) e Calabria (23). Quest’ultima per la prima volta supera Calabria e Sardegna, ferme rispettivamente a quota 20 e 16.

Questa crescita della Calabria, che registra 3 nuovi ingressi (Cariati, Corigliano Rossano e Cropani) testimonia un lavoro importante sulla qualità delle acque e sulla gestione dei rifiuti. Migliora anche la situazione in Sicilia, che aggiunge Messina e Nizza di Sicilia alla lista, nonostante l’uscita di Ispica e Lipari.

Spiagge pulite e servizi efficienti

Ma cosa significa, in concreto, ottenere l’importante Bandiera Blu? Il riconoscimento viene assegnato solo dopo un’attenta valutazione che coinvolge diversi criteri: qualità delle acque (monitorate da ARPA per almeno quattro anni), gestione ambientale, efficienza dei servizi, sicurezza e informazione turistica. Si tratta di un processo rigoroso che garantisce ai visitatori la bellezza naturale, la pulizia e il comfort.

Tra le nuove località entrate nel circuito spiccano San Teodoro in Sardegna, Sapri in Campania, Formia nel Lazio e Marciana Marina in Toscana. Le Marche confermano 20 Bandiere e aggiungono Campofilone.

Anche gli approdi turistici rientrano nella valutazione. La Liguria conferma la leadership con 16 approdi Bandiera Blu, seguita da Friuli Venenzia Giulia (14) e Sardegna (9). Ciò significa che non solo le spiagge ma anche i porti e le marine italiane rispettano valori elevati di standard ambientali e accoglienza.

Va aggiunto che, oltre al prestigio e all’impatto positivo sul turismo locale, le Bandiera Blu rappresentano anche un invito alla responsabilità. Le spiagge premiate devono mantenere i loro standard nel tempo e ogni Comune è tenuto a migliorare costantemente la gestione del territorio. Per il turista questo si traduce sicuramente in una esperienza più appagante e sicura.