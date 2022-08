Bando Concorso Bibliotecario/ Busto Arsizio, Como e Moncalieri: requisiti e scadenze

Nuove opportunità di lavoro per chi ambisce ad un posto da bibliotecario tramite il bando di concorso. Ne sono stati infatti pubblicati diversi in questi giorni. I requisiti specifici sono precisati al loro interno, per quanto riguarda quelli generali, bisogna essere maggiorenni, avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Ue, idoneità fisica all’impiego, non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo né destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Inoltre, bisogna essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 31.12.1985). I requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando concorso bibliotecario. Generalmente, le prove d’esame che i candidati al bando di concorso bibliotecario sono caratterizzate da una prova scritta, una orale, accertamento delle conoscenze anche pratiche relative alle applicazioni informatiche e della conoscenza della lingua inglese, eventuale valutazione dei titoli di studio e di servizio.

BANDO CONCORSO BIBLIOTECARIO: LE SCADENZE

Chi vuole candidarsi per un posto da bibliotecario attraverso un bando di concorso ha molteplici opportunità. Ad esempio, il Comune di Busto Arsizio ha indetto un concorso pubblico per esami per coprire due posti, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro ore ore 12 del giorno 26 settembre 2022. Ma anche la Provincia di Como ha avviato un concorso pubblico, per soli esami, per un posto di catalogatore bibliotecario, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, er il settore servizi alla persona e deleghe regionali, servizi biblioteche, con riserva prioritaria a favore dei volontari delle Forze armate. Per partecipare, bisogna avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado. La scadenza è la stessa dell’altro concorso indicato. Infine, c’è il Comune di Moncalieri che ha indetto un concorso pubblico, per esami, per coprire un posto di referente bibliotecario, categoria D, a tempo pieno e indeterminato. In questo caso le domande vanno inviate entro e non oltre il giorno 22 settembre 2022.

