Bando concorso Ministero del lavoro/ 1.514 assunzioni: i requisiti per partecipare

E’ ufficiale il nuovo bando di concorso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda l’assunzione di 1.514 lavoratori con contratto a tempo indeterminato, presso il Mise, l’Istituto per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, e l’Ispettorato del lavoro. Nel dettaglio, verranno assunti 691 ispettori del lavoro, di cui 64 di ruolo. In aggiunta, 823 funzionari, di cui 635 destinati all’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, 57 destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i restanti 131 per l’Ispettorato nazionale del lavoro. Per poter partecipare al concorso bisognerà rispettare alcuni requisiti a cominciare dalla cittadinanza italiana, la maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici, bisognerà inoltre far parte dell’elettorato attivo, e infine, non avere condanne penali passate in giudicato, ed essere in regola con la posizione del servizio di leva.

BANDO CONCORSO MINISTERO DEL LAVORO

Per il profilo di Ispettore del lavoro è richiesta una laurea magistrale, specialistica o un diploma di laurea in giurisprudenza o in un tutolo equipollente, mentre er il ruolo di funzionario servirà invece una laurea in giurisprudenza, scienze politiche o scienze delle pubbliche amministrazioni. Una volta ammessi al concorso, bisognerà sottoporsi a due prove, una scritta e una orale. Nel primo caso si tratterà di un “esame” che prevederà 60 quesiti a risposta multipla, di cui 40 attitudinali e i restanti 20 attenenti al diritto costituzionale e amministrativo. La prova scritta sarà ovviamente differente a seconda dei profili ricercati. Per quanto riguarda la prova orale, invece, verranno valutate le discipline già trattate nello scritto, con l’aggiunta delle conoscenze informatiche e della lingua inglese. Per presentare le domande si potrà utilizzare esclusivamente la via telematica, attraverso il modulo specifico presente sul sito Ripam. Infine, bisognerà versare una quota di iscrizione pari a 10 euro. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre l’11 ottobre prossimo.

