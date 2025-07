É ufficialmente in vigore la 2° edizione del bando Italia delle Donne 2025, annunciata direttamente dal Dipartimento che si occupa delle “pari opportunità”. Si tratta di un bando dedicato proprio alle donne che hanno dato un contributo significativo alla crescita del nostro Bel Paese, e la cui valorizzazione è sia in termine locale che nazionale.

TRANSIZIONE ENERGETICA/ In un bando del governo la "prova" che il green Ue va abbandonato subito

L’iniziativa è nata da un’idea della Ministra Eugenia Roccella, quando lo scorso anno ha reputato importante e indispensabile dedicare un evento in onore di quelle donne – non più in vita – e sia straniere che italiane, che nonostante i loro sforzi oggi sembrano esser finite tristemente nel “dimenticatoio”.

Aste Bot luglio 2025/ Calendario con rendimenti e durata

Cos’è il bando Italia delle donne 2025?

In un mondo in cui il divario di genere si ripercuote in tanti ambiti, sia sociali che lavorativi, l’Italia delle donne è quella iniziativa della Ministra Roccella che serviva per commemorare e rispettare il genere femminile che negli anni passati ha dato un grande contributo.

Per l’Edizione di quest’anno del bando Italia delle Donne 2025 gli enti quali, Biblioteche, Province e Regioni autonome, Enti universitari e di Ricerca, dovranno presentare delle biografie dedicate al genere femminile, evidenziando quelle donne che hanno dato il loro contributo in ambito creativo, sportivo e anche in quello lavorativo.

TRA FED E BCE/ L'incertezza che "detta la linea" a Powell e Lagarde

I 3 ambiti sono suddivisi con 3 titoli differenti tra loro, le Donne dello Sport, le Donne delle arti ed infine le Donne imprenditrici.

É indispensabile che il contributo o il valore aggiunto di ciascuna donna, risalga a partire (non oltre) il XI secolo, e fino alla fine dell’anno 2018 (entro e non oltre il 31 dicembre).

Come inviare la candidatura per il bando Italia delle donne 2025

Per inviare la propria candidatura c’è tanto tempo, infatti la scadenza è fissata al 19 dicembre di quest’anno (entro le ore 16:00). Si ricorda che al fine di rispettare l’iter corretto all’invio, è indispensabile inviare una PEC all’indirizzo [email protected].

Per chiunque volesse approfondire, il Governo ha pubblicato la documentazione ufficiale contenente ogni dettaglio e informazione.