Banega in discoteca senza mascherina/ In quel locale di Valencia 12 casi di covid-19

Finisce nei guai il calciatore del Siviglia, nel giro della nazionale argentina, Ever Banega. Il classe 1988 di Rosario ha frequentato un locale spagnolo dove è stato registrato un nuovo focolaio con 12 casi di covid-19. L’ex centrocampista nerazzurro non indossava la mascherina, e ciò ha complicato ulteriormente la sua posizione. La notizia è stata rilanciata dall’emittente radiofonica Onda Cero, poi ripresa da numerose testate online anche italiane. Ma a svelarla era stato di fatto Instagram, con una serie di storie social direttamente dalla discoteca in questione, un locale di Valencia (il Mya), in cui si vedeva appunto il giocatore mentre si divertiva senza alcuna protezione. Sono 12 fra dipendenti e clienti quelli che si sono infettati, e di conseguenza è scattato il contact-tracing da parte delle autorità per cercare di risalire a tutti gli eventuali infetti.

FOCOLAIO A VALENCIA, BANEGA SOTTO ACCUSA

Fra questi potrebbe esservi anche Banega, che probabilmente è stato già sottoposto a tampone dalla propria società, dopo aver appreso la notizia. Sia chiaro, il ragazzo non ha fatto nulla di male, ma in un periodo in cui l’epidemia continua a dilagare, sarebbe stato forse meglio evitare di frequentare posti fin troppo affollati, soprattutto se sei un calciatore. Tra l’altro il Siviglia sarà il prossimo avversario della Roma in Europa League, con le competizioni europee che inizieranno a giorni dopo la lunga pausa causata dal covid-19, e bisognerà capire se Banega sarà in campo o meno contro i giallorossi. Gli andalusi erano già finiti nell’occhio del ciclone nelle scorse settimane, quando alcuni giocatori avevano organizzato una festa in pieno lockdown, ora la nuova bufera. «Evidentemente, per loro esiste un’altra legge – commenta polemico un utente sul web – tanto anche in caso di contagio, loro sanno di avere le migliori cure a disposizione, noi comuni mortali no». Ricordiamo che Banega lascerà l’Europa a breve visto che dalla prossima stagione giocherà in Arabia Saudita, dove probabilmente concluderà la sua carriera.



