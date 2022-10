Bang & Olufsen Beosound Theater/ Soundbar esagerata nel prezzo e nelle prestazioni

E’ sbarcata anche in Italia la soundbar “monstre” a marchio Bang & Olufsen, leggasi Beosound Theater. Il dispositivo della nota azienda danese era stato ufficialmente presentato un paio di mesi fa, alla fine dello scorso agosto, e proprio in queste ore è stato lanciato sul mercato del nostro Paese, a cominciare dal Bang & Olufsen Prime Site di Milano. Come abbiamo scritto nel titolo si tratta di un prodotto decisamente di qualità elevata, come del resto è tipico dell’azienda, e con un design davvero unico e raro.

A livello tecnico, la nuova soundbar di B&O è caratterizzata, come ricorda Hwupgrade.it, da uno schema acustico da 12 driver, fra cui due woofer da 6.5 pollici, personalizzati ad elevata escursione, per una potenza totale dell’amplificatore di ben 800 watt. Per quanto riguarda invece l’aspetto puramente estetico, Beosound Theater unisce materiali di grande pregio ad uno stile che si ispira direttamente al mondo della nautica, con dei richiami alle chiglie di una barca a vela. Il corpo principale è realizzato in alluminio e rovere massiccio, e gli altoparlanti sono posizionati sotto il corpo, diffondendo musica frontalmente, verso l’alto, verso il basso, e infine, ai lati del televisore.

BANG & OLUFSEN, LA SOUNDBAR BEOSOUND THEATRE: CENTRO DI INTRATTENIMENTO

Merita senza dubbio attenzione la soluzione utilizzata per migliorare la nitidezza del parlato, quindi perfetto per quando si vuole vedere un film, una serie tv o un documentario, ma anche ascoltare un programma radiofonico. A riguardo c’è un canale centrale custom-made su cui il tweeter è stato montato direttamente davanti al midrange.

Stiamo parlando di un sistema audio espandibile che di fatto diventa il centro dell’intrattenimento casalingo anche perchè Beosound Theatre è dotata di ben sette uscite integrate, e vi è la possibilità di connettere fino a 16 speaker esterni; la soundbar di Bang & Olufsen funziona infatti come amplificatore centrale, unendo la decodifica Dolby Atmos e la post-elaborazione personalizzata con l’algoritmo esclusivo dell’azienda danese, True Image. Quanto costa co-tanta tecnologia? Il prezzo purtroppo non è adatto a tutte le tasche visto che, per portarsi a casa questo oggetto del desiderio, bisognerà mettere in preventivo una spesa di 7.490 euro.

