Bangkok/ Fra templi e tuk tuk (Pechino Express)

Bangkok sarà la destinazione finale del terzo viaggio dei protagonisti di Pechino Express 2020. I viaggiatori partiranno da Hua Hin e attraverseranno le suggestive cascate di Sai Yok Noi nell’omonimo Parco Naturale, prima di raggiungere, dopo oltre 532 chilometri di autostop, la destinazione conclusiva. Ad attenderli, una città ricca di fascino e cultura, meta ogni anno di milioni di viaggiatori da tutto il mondo. Famosa per il suo traffico, ma soprattutto per le sue strade percorse da ogni genere di mezzo, Bangkok è una città ricca di arte e modernità, che ha fatto di questo contrasto il suo punto di forza principale: tra la maestosità di splendidi templi buddisti ed edifici moderni, offre infatti ai turisti scorci di incontrastata bellezza, per un viaggio dal sapore indimenticabile.

Bangkok: i templi

Come già anticipato, Bangkok è ricca di templi buddisti, in Thailandia meglio noti con il nome di wat. Nel suo territorio sorge infatti il Wat Phra Kaew, che ospita la statua simbolo della monarchia, il Buddha smeraldo; ma il tempio è anche una cappella che fa parte dell’enorme comprensorio del Grande Palazzo Reale. Uno dei templi più antichi di Bangkok è invece Wat Arun, un luogo che per la bellezza dei suoi colori è anche detto “Tempio dell’alba”. Il complesso ospita numerose statue costruite in tempi diversi, così come le costruzioni, testimoni di una ricchezza culturale senza tempo. In questo luogo, uno dei posti più interessanti a livello architettonico è quello rappresentato dalla guglia istoriata in stile khmer, realizzata con un ornamento formato da migliaia di cocci di porcellana cinese. Ci sono poi i templi minori e il tempio principale, all’interno del quale sono custodite due preziosissime statue di Buddha.

Bangkok, come muoversi: tuk tuk e…

A causa della quantità di traffico presente in città, muoversi a Bankok può risultare molto complicato. Di questo dovranno tenere conto le coppie di Pechino Express 2020, che questa sera raggiungeranno la città per la tappa finale della loro sfida. I turisti, in generale possono affidarsi ai mezzi pubblici, alla metropolitana o ai numerosissimi taxi che popolano le strade del centro; ma non sarà così per i viaggiatori dell’adventure game di Rai 2, che dovranno invece puntare sui passaggi e sulla generosità degli ignari abitanti della zona. In alternativa, i turisti possono spostarsi attraverso i battelli Express Boat, le tipiche barche thailandesi che si spostano agilmente attraversando i diversi canali del fiume Chao Phraya; senza contare i più famosi tuk tuk, i risciò a tre ruote caratteristici della città.



© RIPRODUZIONE RISERVATA