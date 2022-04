Bangla La serie/ Anticipazioni puntata 27 aprile: Phaim lascia l’Italia ma…

Bangla la serie, anticipazioni puntata 27 aprile: Phaim vuole fare l’amore con Asia ma…

Questa sera è prevista la messa in onda della prima puntata di Bangla. La storia narrata è la prosecuzione di quanto raccontato nel film Bangla, arrivato nelle sale cinematografiche italiane nel maggio 2019. La serie si snoda come un diario sentimentale del protagonista. Phaim, infatti, nel corso della serie, cerca di declinare la propria vita quotidiana secondo le proprie tradizioni. Principio, questo, che cerca di mettere in pratica anche nella sua relazione. Proprio da qui parte il primo episodio di Bangla-La serie, intitolato No Sex. Phaim è in procinto di partire a Londra con la famiglia. Prima di lasciare l’Italia, vuole avere un rapporto con la fidanzata Asia. A interrompere i due ragazzi, però, ci pensa la mamma di Phaim. La donna, infatti, comunica al figlio che il trasferimento a Londra è saltato.

The Good Doctor 5/ Anticipazioni puntata 27 aprile 2022: Shaun si dimette e...

La serie tv ha come protagonista Phaim, un ventenne che vive nel quartiere multietnico di Torpignattara, a Roma Est. Nel corso delle puntate, Phaim si trova ripetutamente a dover fare i conti con una duplice realtà. Il protagonista, infatti, è un italiano di seconda generazione, per metà bangladese. Phaim è orgoglioso delle sue origini, ma ancora di più lo è la sua famiglia. Quest’ultima, molto legata alle tradizioni, fa di tutto affinché il ragazzo possa rispettare i dettami della cultura di provenienza.

Anticipazioni Bangla La serie, seconda puntata 28 aprile/ Olmo invita la famiglia di…

Bangla la serie, le differenze con il film: “Abbiamo esplorato un nuovo mondo e…”

Phaim Bhuiyan è regista, insieme ad Emanuele Scaringi, e protagonista di Bangla la serie, in esclusiva su RaiPlay dal 13 aprile e in onda dal 27 aprile al 6 maggio alle 20.20 su Rai 3, prodotta da Fandango in collaborazione con Rai Fiction. In un’intervista a Spettacolo Musica Sport, il regista ha spiegato come ha sviluppato la serie: “L’idea era di ripartire dalla fine del film per poi espandere i diversi mondi, quindi dal fatto che Phaim non partisse più per Londra e fosse costretto con la sua famiglia a trasferirsi nella casa di una loro lontana cugina. Lì abbiamo esplorato un nuovo mondo trattando la tematica del subaffitto e di come convivere con altri coinquilini. In questa abitazione ce n’è uno scomodo, Sumaya, che è molto interessante perchè a differenza del film Bangla abbiamo avuto la possibilità di raccontare il punto di vista femminile. E’ una ragazza con il velo, musulmana osservante e praticante, che dobbiamo capire se abbia o meno gli stessi desideri di Phaim. Si sviluppa anche il personaggio di Asia della quale vengono mostrate le paure, le insicurezze. E poi c’è la sua migliore amica che si chiama Fede, è un’altra new entry, e cerca di essere un occhio veggente e di consigliarla anche riguardo il suo rapporto con Phaim. La famiglia di Olmo, interpretato da Pietro Sermonti, invece prova ad essere aperta nei confronti di quella di Phaim, cercando un’integrazione a volte anche forzata, ma sempre con un buon intento. Infine c’è un filone legato a un tema più serio, quello del Bangla tour, che vede protagonista il padre del protagonista, che viene colpito in qualche maniera da alcune persone”, ha spiegato.

LEGGI ANCHE:

La scogliera dei misteri 2 si farà?/ Anticipazioni: serie autoconclusiva, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA