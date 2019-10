Bangla/ Video, su Rai 2 il film con Pietro Sermonti e Milena Mancini (8 ottobre)

In onda martedì 8 ottobre alle ore 21:20 su Rai 2, Bangla è una commedia italiana, a tratti autobiografica, uscita nei cinema nel maggio di quest’anno. La regia è del ventiduenne Phaim Bhuiyan, al suo primo film, che compare anche nel cast interpretando se stesso insieme a Pietro Sermonti, Milena Mancini, Carlotta Antonelli, Alessia Giuliani e Simone Liberati.

Bangla, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Bangla. Nato in Italia da genitori bengalesi, Phaim è un giovane musulmano che vive nel quartiere multietnico di Torpignattara, a Roma. Vive con suo padre, un sognatore, la madre, estremamente tradizionalista, e la sorella, prossima al matrimonio con un ragazzo bengalese nel pieno rispetto della tradizione. Phaim si mantiene lavorando come steward in un museo e il suo hobby principale è la musica, hobby che riesce a vivere suonando nel gruppo costituito con tre suoi amici, i Moon Star Studio. Ed è proprio la passione per la musica la “causa” del suo confronto con una realtà diversa, rappresentata da Asia, Carlotta Antonelli. Durante una delle serate in cui suona con la sua band nei locali romani, Phaim conosce Asia, una giovane studentessa universitaria romana. L’attrazione scatta inevitabilmente tra i due, portando Phaim, attratto e intimorito contemporaneamente dall’altro sesso, ad un bivio decisivo per il suo futuro. Può infatti scegliere di trasferirsi a Londra con la sua famiglia, oppure rimanere a Roma con i suoi amici di sempre e il suo nuovo amore. Contemporaneamente, Phaim dovrà riuscire a conciliare il suo amore con la necessità di rimanere casto fino al matrimonio, primo precetto della religione islamica.

