Bangladesh, islamisti protestano contro la legge sulla parità di genere, insulti contro la commissione affari femminili "Siete prostitute"

Bangladesh, caos per le proteste degli islamisti che vogliono bloccare la riforma per i diritti delle donne promossa dal governo per garantire la parità di genere e più inclusione femminile attraverso un provvedimento che permetterebbe finalmente una maggiore libertà individuale. 20mila persone, appartenenti per la maggior parte a gruppi religiosi fondamentalisti e al partito radicale per la protezione dell’Islam, hanno manifestato vicino all’Università di Dacca, con cartelloni e slogan contro l’iniziativa, definita una legge troppo occidentale che ferisce i valori del Corano e scontrandosi anche con le esponenti del partito comunista promotrici dell’iniziativa definendole “prostitute“.

Alberto Trentini, telefonata con la mamma dal Venezuela/ Tajani e Meloni nominano il "mediatore" Vignali

Due mesi fa gli oppositori avevano presentato una mozione per chiedere di abolire la Commissione per gli Affari femminili, anticipando anche la minaccia di una massiccia partecipazione ad un corteo organizzato , che effettivamente poi si è tenuto creando un forte stato di tensione, anche a causa delle immagini forti diffuse anche sui social, nelle quali si vedono i manifestanti che picchiano manichini impiccati vestiti da donna.

"Un uomo può rimanere incinta": video/ La dichiarazione choc di Sziborra-Seidlitz (Verdi) in Germania

Bangladesh, manifestazione contro la parità di genere, islamisti picchiano manichini impiccati vestiti da donna

La riforma della legge sui diritti delle donne in Bangladesh è stata ostacolata dalla manifestazione di decine di migliaia di uomini islamisti, che hanno protestato per chiedere l’abolizione del progetto e lo smantellamento della commissione per gli affari femminili istituita appositamente per promuovere un cambiamento. Come sostengono gli esponenti della coalizione Hefazat-e Islam, gruppo che difende i valori tradizionali della Sharia e che comprende all’interno varie organizzazioni, una legge sulla parità di genere costituirebbe una minaccia ai valori tradizionali religiosi e culturali del Corano, come la proibizione della condivisione degli spazi, l’abbigliamento modesto con obbligo del velo e la poligamia.

Uk, Starmer riconoscerà Stato di Palestina a settembre/ Perché annuncio in realtà è una "minaccia" a Israele

Sul piano legislativo, tra le novità principali introdotte c’erano soprattutto, oltre all’uguaglianza di diritti, anche una maggiore assistenza per la maternità, con congedi lavorativi retribuiti, la possibilità di partecipare alla vita politica grazie alle quote rosa e un inasprimento delle pene per chi commette stupri coniugali. Dopo la partecipazione in massa al corteo dimostrativo, la Corte ha chiesto l’abolizione della rappresentanza per i diritti femminili al governo, facendo appello proprio alle stesse leggi islamiche invocate dai manifestanti.