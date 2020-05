Banksy omaggia medici e infermieri/ I nuovi eroi nella sua opera: “Game Changer”

Pubblicità

Mai come con quest’opera Banksy ha messo tutti d’accordo. I nuovi eroi, quelli che hanno combattuto il mostro Coronavirus negli ospedali, nelle cliniche, in corsia per ore intere senza pause, senza ferie, senza permessi, coloro che in prima linea hanno avuto tante perdite, a loro l’autore ha voluto dedicare la sua nuova opera. Con un pupazzo che rappresenta un’infermiera con tanto di mascherina e mantello nelle mani di un bambino che gioca felice mentre nel cestino dell’immondizia ha già buttato via Batman e Spiderman. Questi sono i soggetti dell’ultima opera dello street artist che omaggia così il servizio sanitario nazionale partendo proprio dall’infermiera a rappresentazione di tutti coloro che hanno tenuto duro in questi mesi facendo del loro meglio e venendo così etichettati come i nuovi supereroi al tempo del coronavirus al grido di “Game Changer“.

BANKSY OMAGGIA MEDICI E INFERMIERI CON UN’OPERA IN BIANCO E NERO

Lo street artist di Bristol ha pubblicato l’immagine sul suo profilo Instagram ed è stato appeso vicino al pronto soccorso dell’ospedale di Southampton con tanto di dedica che, come annuncia la BBC recita: “Grazie per tutto quello che state facendo. Spero che questo porti un po’ di luce, anche se è solo in bianco e nero”. In poche ore l’opera ha già portato a casa quasi 2milioni di like e migliaia di commenti di approvazioni tra cuori e ringraziamenti tra chi ricorda i morti e chi invece sottolinea come infermieri e medici dovrebbero essere retribuiti per quanto è giusto. L’opera di Banksy rimarrà a Southampton fino all’autunno per poi essere venduta all’asta ed è inutile dire che il ricavato andrà al servizio servizio sanitario nazionale britannico.

Ecco il post su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram . . Game Changer Un post condiviso da Banksy (@banksy) in data: 6 Mag 2020 alle ore 9:50 PDT





