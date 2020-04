Banksy, Ratti in bagno “Mia moglie mi odia”/ Ultima opera dell’artista in quarantena

Pubblicità

Qualsiasi cosa realizzi Banksy si trasforma in breve tempo in oro. E così che l’ultima opera realizzata dal misterioso artista, pubblicata poi sulla sua pagina Instagram, ha ottenuto nel giro di una manciata di ore un milione di likes. Questa volta l’artista e writer inglese ha dato vita alla sua fantasia pubblicando uno spaccato della sua vita in quarantena, con annessa didascalia, ovviamente ironica “My wife hates it when i work form home”, che tradotto in italiano significa che la moglie odia quello che combina quando lavora da casa. Ed in effetti l’opera pubblicata vede come protagonista un bagno, molto probabilmente quello della casa dello stesso Bansky, invaso da tanti “simpatici” topini. Una scena che potrebbe essere presa direttamente da Cenerentola, dove i piccoli roditori appaiono appesi allo specchio, mentre corrono sui rotoli di carta igienica, mentre fanno pipì sul wc, ed altri dispetti.

Pubblicità

BANKSY E LA QUARANTENA, I FOLLOWER “ORA IL TUO BAGNO VARRA’ 5 MILIONI”

Un bagno messo sottosopra, con i dispettosi tipi che segnano con un rossetto su una parete il numero dei giorni trascorsi in quarantena, come se fossero in una prigione. Lo specchio è poi fuori posto, il dentifricio è completamente schiacciato, mentre in doccia un altro simpatico roditore si appende alla catenella per lanciare l’allarme. Ovviamente l’ultima opera d’arte di Banksy, irriverente come sempre, ha fatto il giro del web e ha suscitato l’ammirazione di moltissimi dei suoi 7.6 milioni di follower su Instagram. Qualcuno scrive, pensando alla moglie dell’artista: «La farai felice adesso che il tuo bagno vale 5 milioni di sterline», e ancora «Giorno 365 di quarantena» e ancora «Il mio bagno è uguale al suo ma siccome non sono Banksy non vale altrettanto». L’opera d’arte di Banksy rappresenta l’ennesimo esempio di creatività in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo per il coronavirus, in cui fra challenge varie, piatti prelibati, modi esilaranti per passare la quarantena, ne abbiamo viste davvero di ogni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA