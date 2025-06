Baobab accelera la sua espansione ed entra in una nuova fase, annunciando di aver aggiunto quattro nuove destinazioni alla propria offerta. Il marchio turistico, gestito dal gruppo TH Group, ora offre tra le sue mete anche Dubai, Giordania, Tunisia e Saadiyat Island, isola vicina ad Abu Dhabi. Si tratta di una importante novità che si aggiunge a quella del Marocco, aggiunto recentemente al proprio catalogo. L’obiettivo è coprire tutte le destinazioni “mass market” più richieste entro il prossimo anno.

L’annuncio di Baobab dimostra la forte crescita del marchio, che ha innalzato a 90 milioni di euro il nuovo obiettivo di fatturato per il 2025. A maggio, il marchio ha superato i 60 milioni, che era il traguardo inizialmente previsto per tutto l’anno. “Ad oggi i volumi risultano più che raddoppiati rispetto al 2024, con un incremento a tre cifre“, evidenzia il direttore della Business Unit, Alessandro Gandola. Alla luce della risposta positiva delle agenzie di viaggio, Baobab ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella per offrire loro prodotti competitivi su mete molto richieste.

LE QUATTRO NUOVE DESTINAZIONI OFFERTE DA BAOBAB

Per quanto riguarda la Tunisia, ci sono collegamenti verso Tunisi con sette città italiane, con forte attenzione su Hammamet. La struttura centrale dell’offerta è Africa Jade di Korba, un resort conosciuto in Italia che sarà rilanciato.

Per quanto concerne Dubai, c’è un catalogo ad hoc con 26 hotel e molteplici esperienze. In questo caso, le partenze sono possibili da 15 aeroporti italiani ed è incluso anche un soggiorno mare a Ras Al Khaimah, presso l’hotel Rove Marjan Island.

Torna la Giordania, dopo lo stop dovuto a problemi di natura geopolitica. In questo caso, Baobab offre ai suoi clienti un tour esclusivo con partenze da vari aeroporti, mentre per i voli charter da Milano e Roma, ogni venerdì e sabato, si collabora con Royal Jordanian. L’itinerario completo comprende, con differenti fasce di costo, Amman, Jerash, Mar Morto, Petra, Wadi Rum, con possibilità di estensione mare a Tala Bay, con soggiorno al Movenpick Resort & Spa.

Infine, c’è l’isola di lusso Saadiyat Island, che rappresenta la linea del marchio gestito da TH Group, ovvero l’attenzione a mete esclusive e meno conosciute, per stuzzicare i viaggiatori esperti. Il mare si unisce al relax e alla cultura, con escursioni giornaliere possibili ad Abu Dhabi, collegata tramite ponte.

LA NUOVA FASE DI BAOBAB

Baobab inaugura così un nuovo capitolo, unendo destinazioni molto richieste dal grande pubblico a itinerari meno battuti ma di grande pregio. In questo modo amplia il proprio catalogo e introduce elementi di novità, senza mai rinunciare alla qualità, offrendo esperienze uniche anche a chi è alla ricerca di viaggi più ricercati e raffinati. “Entriamo in una fase di ulteriore maturazione della nostra proposta, in cui, forti della crescita, possiamo integrare accanto alle mete a più alta rotazione anche operazioni di valore che aprano nuovi orizzonti di mercato“, conclude Gandola.