Si chiama Bike Hotel ed è la nuova struttura a Sharm el Sheikh lanciata da Baobab: un albergo pensato per gli amanti delle 2 ruote

Il tour operator Baobab, parte del Gruppo TH, ha appena annunciato una nuova offerta pensata principalmente per tutti gli amanti della bicicletta. Si tratta del primo Bike Hotel dell’Egitto presso il Faraan Heights, resort di Sharm el Sheikh.

Si tratta di una vacanza pensata per tutti coloro che adorano la mountain bike e che unirà, oltre alla villeggiatura, anche l’esperienza in bici, l’avventura e il vivere all’aria aperta, grazie alla possibilità di poter esplorare l’area protetta di Nabq.

Si tratta di un’area che dista circa 25 chilometri da Sharm e che vanta un totale di 600 chilometri di quadrati per poter vivere al meglio la natura. Baobab ha deciso di lanciare il Bike Hotel in Mar Rosso in quanto quest’ultimo è ancora la meta preferita dagli italiani quando si tratta di mare all’estero.

Godendo di un rapporto qualità/prezzo che non ha eguali (di fatto costa meno che viaggiare in Italia), ma anche di paesaggi unici, sono tantissimi i nostri connazionali che ogni anno scelgono questa destinazione per le proprie vacanze estive.

Forte di questa attrattiva il tour operator ha quindi deciso di lanciare questa nuova struttura pensata per chi vuole unire la bicicletta con l’esplorazione, lo sport e il viaggio, tenendo conto che nel nostro Paese sono circa 7 milioni gli amanti delle due ruote.

BAOBAB LANCIA IL BIKE HOTEL DI SHARM EL SHEIKH: A CHI SI RIVOLGE

Coloro che non vogliono rinunciare alla bici anche in vacanza, potranno godersi le bellezze di Sharm attraverso il proprio mezzo fidato, vivendo una esperienza unica. L’esperienza è pensata non soltanto per gli adulti, visto che si può prenotare dai bambini che hanno almeno 12 anni, e prevede un percorso adatto a tutti, tenendo conto che si trova su un territorio pianeggiante.

La partenza è direttamente dall’hotel verso la baia del relitto, e nel corso del tour si costeggerà il deserto ma anche le mangrovie, sempre accompagnati da una guida italiana.

Le bici presenti sono di diverso tipo, dalla classica mountain bike alle fat bike elettriche, passando dalle gravel (mix fra mountain bike e bici da corsa), ma volendo si possono anche noleggiare bici in autonomia, esplorando da soli il parco, essendo molto vicini all’hotel.

Il progetto è pensato insieme a Sharm Bike e a Triathlon Travel, associazione quest’ultima che nel 1999 ha organizzato un evento con ben 700 ciclisti che hanno pedalato in uno dei territori più suggestivi al mondo, quello del monte Sinai.

BAOBAB LANCIA IL BIKE HOTEL DI SHARM EL SHEIKH: LE PAROLE DI MARCO MARCHESE E ALESSANDRO GANDOLA

Marco Marchese, fondatore proprio di Triathlon Travel nonché socio di Sharm Bike, ha spiegato che il Bike Hotel nasce dopo una esperienza di 25 anni nell’organizzazione di viaggi sportivi a Sharm el Sheikh, con l’obiettivo di coinvolgere gli amanti delle bici, e non solo, in una esperienza unica, in un territorio che è perfetto da esplorare con le due ruote, e ovviamente dal fascino unico.

Così infine Alessandro Gandola, il direttore di Baobab, che con la proposta esclusiva nel Mar Rosso punta ad offrire una vacanza unica e attiva, di modo che si possa valorizzare la località di Sharm el Sheikh non soltanto in estate, il periodo tipico delle vacanze, ma anche nei mesi invernali.

Inoltre, cosa non da poco, si tratta di una proposta che è pensata per tutti, non soltanto per quanto riguarda l’accesso al percorso delle due ruote, quanto economicamente, visto che, come detto sopra, l’Egitto resta oggi una delle mete migliori dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, molto più conveniente di alcune mete senza dubbio meno prestigiose italiane.

“Si tratta di un prodotto distintivo” ma anche una grande occasione per ampliare la propria clientela, conclude Gandola. La sensazione è che questa offerta pensata per gli amanti delle due ruote ma anche di chi ama stare all’aria aperta anche in vacanza, possa essere davvero interessante.