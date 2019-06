Bar Refaeli incinta del terzo figlio/ Video: l’annuncio con il marito Adi Ezra

Detto, fatto. Bar Rafaeli, attraverso un video pubblicato su Instagram in cui si mostra raggiante, annuncia di essere incinta del terzo figlio. Bellissima, con un look casual e senza un filo di trucco, la modella non riesce a nascondere la propria felicità sfoggiando il sorriso tipico di chi, alla vita, non ha altro da chiedere. Sprizza gioia da tutti i pori anche il comico israeliano Assi Azar che la affianca nel video. “Sono incinta!”, annuncia la Rafaeli lasciando l’altro letteralmente a bocca aperta. Poi sotto il video scrive: “L’ho fatto ancora”, ironizzando sul fatto che è rimasta incinta poco tempo dopo aver dato alla luce il secondo figlio. La modella, infatti, è già mamma di Liv (2 anni) e Elle (1 anno), avute dal marito Adi Ezra.

BAR RAFAELI: “CERCAVO UNA VITA PIU’ NORMALE”

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Grazia, Bar Rafaeli aveva raccontato il suo desiderio di avere una vita normale: “Mi sentivo pronta a una vita più normale, la cercavo. Prima dei 30 anni ho vissuto un periodo denso, vitale, ma anche stressante. A un certo punto ho scelto di ridurre i ritmi di lavoro e di viaggiare di meno. Ho sentito l’esigenza di trovare un amore e crearmi una famiglia” – raccontava pochi mesi dopo aver dato alla luce la piccola Elle. Il sogno della modella è avere quattro figli: “Ho deciso di fermarmi , di fermarmi un anno o due, ma non voglio far passare troppo tempo. Il mio sogno è avere quattro bambini“. Bar Rafaeli, dunque, non si fermerà. Dopo la nascita del terzo figlio e un periodo di pausa, allargherà ancora la famiglia?

Visualizza questo post su Instagram OOPS I did it again 🤷🏼‍♀️ @carolinalemkeberlin.il Un post condiviso da Bar Refaeli (@barrefaeli) in data: 19 Giu 2019 alle ore 11:27 PDT





