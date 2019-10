BAR REFAELI: “SONO INCINTA”/ “Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita” (Verissimo)

Bar Refaeli: “Aspetto un figlio maschio. È fantastico!”

Va in onda oggi, sabato 5 ottobre, alle ore 16.00, su Canale 5, l’intervista esclusiva a Verissimo alla supermodella israeliana Bar Refaeli. “Aspetto un figlio maschio. È fantastico!”, annuncia la Refaeli a Silvia Toffanin, svelando così il sesso del suo terzogenito. Bar è sposata da quattro anni con Adi Ezra, noto imprenditore suo connazionale nonché (ex) migliore amico. I due sono convolati a nozze nell’esclusivo resort Carmel Forest Spa in una cerimonia chiacchieratissima e naturalmente blindatissima. A catalizzare l’attenzione, più che l’abito da sposa o le solite critiche al menù, il costo stratosferico dell’evento e la paventata chiusura dello spazio aereo sul luogo del matrimonio. Questo e tanto altro hanno contribuito a rendere lo sposalizio uno degli avvenimenti più importanti dell’anno. Dalla loro unione, nel 2015, sono nate le figlie Liv Ezra, nel 2016, ed Elle Ezra, nel 2017. Ancora ignoto il nome dell’ultimo arrivato, che dovrebbe venire alla luce tra qualche mese.

Bar Refaeli:”Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita”

Bar Refaeli si dice entusiasta della famiglia che le ha regalato il marito imprenditore. “Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. È il migliore compagno che si possa avere”, ha dichiarato. E sull’idea di allargare la famiglia: “Il mio grande desiderio è quello di avere quattro figli, ma per adesso lui è dubbioso… vedremo in futuro”. La notizia sul sesso del nascituro stupisce un po’ tutti. Per l’annuncio della gravidanza, avvenuto l’estate scorsa, Bar aveva scelto di indossare una maglietta rosa, il che aveva fatto subito pensare che fosse in arrivo una bella femminuccia. No, invece: dopo Liv ed Elle, infatti, è la volta di un altro bambino. Questa volta, Bar interviene direttamente a smentire quelle voci, dal momento che, in precedenza, il suo silenzio era stato scambiato per una tacita conferma. C’è voluto Verissimo perché Bar tornasse a parlare di nuovo della sua gravidanza.

La carriera di Bar Refaeli e l’ex Leonardo Di Caprio

Bar Refaeli è una mamma in carriera. Fondamentale, per la buona riuscita del suo lavoro, avere alle spalle una famiglia solida, che ti aiuti nei momenti di difficoltà e gioisca con te in quelli di quiete. Il mondo della moda è “pericoloso” tanto quanto il mondo del cinema. Parlando dello scandalo molestie, che ultimamente ha coinvolto anche le passerelle, Bar afferma: “È un mondo difficile ed è fondamentale il supporto della propria famiglia. Io fin dall’età di sedici anni ho avuto la fortuna di essere seguita sempre da mia madre e mio padre. È un consiglio che posso dare a tutti”. Alla fine parla dell’ex Leonardo DiCaprio e del suo ultimo film diretto da Quentin Tarantino, che lei non ha visto per un motivo ben preciso: “È stata una relazione durata 6 anni, molto importante per la mia vita. Con lui ho condiviso molto. È un grandissimo attore ma – prosegue sorridendo – non ho visto C’era una volta a… Hollywood e non vado a vedere i suoi film perché provo una strana sensazione”.



