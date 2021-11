Bara abbandonata davanti ai cassonetti dei rifiuti/ Foto: mistero a Vercelli

Una bara abbandonata davanti ai cassonetti dei rifiuti: questo è lo scenario che si è palesato nella giornata di oggi, domenica 7 novembre 2021, a Vercelli, in Piemonte. La fotografia è già divenuta virale e ha fatto rapidamente il giro del web, generando migliaia di commenti più o meno ironici da parte degli utenti di tutta Italia. In particolare, l’oggetto è stato depositato dinnanzi ai cassonetti della raccolta differenziata di plastica e vetro nel rione Isola, in via Trento.

Come rivela l’agenzia giornalistica Agi, nelle prime ore della mattinata qualcuno ha notato la bara, lasciata in un piazzale che si trova tra l’area Enel e il campo nomadi. Stupore e sconcerto nella città della regione sabauda, dove in molti si stanno domandando come questo sia potuto accadere e chi sia l’autore del gesto. La bara è stata rimossa e adesso saranno condotti gli accertamenti del caso per tentare di risalire agli eventuali responsabili di questo episodio tanto insolito quando deprecabile.

VERCELLI: BARA ABBANDONATA DAVANTI AI CASSONETTI DEI RIFIUTI. SCHERZO O QUALCOSA DI PIÙ?

Accanto a scarti di mobili e sacchetti pieni di rifiuti, dunque, a Vercelli è spuntata anche una bara vicino ai cassonetti. Come vi abbiamo accennato in precedenza, protagonisti del macabro rinvenimento sono stati alcuni residenti che si trovavano a transitare lì in zona. La cassa è stata lasciata lì in attesa che ASM, la ditta incaricata della raccolta rifiuti in città, passasse e provvedesse al suo ritiro.

Tante le ipotesi che si stanno susseguendo in queste ore: chi aveva una bara vuota da smaltire? Si è trattato di uno scherzo tanto incomprensibile quanto per nulla riuscito? L’unica certezza – per fortuna – è che essa era priva di contenuto, ma servono ulteriori dettagli per provare ad avere un’idea dell’accaduto. È quanto stanno cercando di rintracciare le forze dell’ordine in queste ore, così da rintracciare gli autori di questo insensato abbandono.

