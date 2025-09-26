Barack Obama e la crisi con Michelle: "Da quando ha lasciato la Casa Bianca tutto è tornato sereno"

L’ex presidente degli Stati Uniti D’America Barack Obama torna a parlare della sua vita privata e conferma la crisi vissuta da vicino con l’ex moglie Michelle. Si era vociferato addirittura di un possibile divorzio tra i due, che per fortuna non è mai avvenuto nonostante le voci circolate. La relazione tra Barack Obama e la moglie Michelle è andata avanti, non senza qualche problema. È stato incerto per un po’, lei poi mi ha ripreso” ha confidato Barack Obama riguardo al rapporto con la sua dolce metà. Oggi tutto sembra rientrato tra loro e le tensioni del passato si sono risolte. E’ stato in particolare grazie all’addio alla Casa Bianca che tante questioni di tensione sono riuscite a risolversi, come confessato dallo stesso Obama le questioni irrisolte hanno trovato una soluzione. Obama è tornato a vivere della serenità della famiglia, lasciandosi alle spalle i momenti carichi di difficoltà che sembravano aver portato allo sfascio di una delle famiglie più amate nel mondo.

Barack Obama e la presunta crisi con Michelle: la simpatica confessione

In una intervista concessa qualche mese fa, Michelle Obama è tornata a parlare del suo legame con Barack Obama, raccontando un simpatico aneddoto e spacciandolo come uno dei motivi delle voci di crisi con il marito, al quale è sempre legatissima.

“Mio marito mi prende in giro perché mi dice che vado a letto presto. Lui proprio non capisce” ha rivelato Barack Obama a riguardo intervenendo nel suo podcast “Not Gonna Lie with Kylie Kelce” le parole della ex first lady. Oggi la verità è che tra Michelle e Barack Obama è tornato a regnare il sereno sotto ogni punto di vista, con le scaramucce che sembrano far parte davvero del passato.