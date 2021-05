Barack Obama: “Gli Ufo vanno presi sul serio”/ “Non sappiamo esattamente cosa siano”

Dopo che il Pentagono ha spiegato negli scorsi giorni che il video dell’Ufo reso pubblico negli ultimi tempi è reale, dando quindi la certezza dell’esistenza di oggetti volanti non identificati, l’argomento è stato affrontato ieri sera anche dall’amatissimo ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Ospite negli studi del programma Late Late Show, in onda sulla CBS e condotto da James Corden, ha spiegato che “Gli Ufo non sappiamo esattamente cosa siano, perciò sono un fenomeno che va preso sul serio”.

Antonio Vaccarino è morto/ Ex sindaco 007 scriveva pizzini a Matteo Messina Denaro

Come detto in apertura, la Difesa americana ha confermato la settimana scorsa l’autenticità di un video girato nel 2019 da una nave della marina militare degli Stati Uniti, e dopo un’attenta analisi da parte della task force che si occupa all’interno del Dipartimento alla difesa dei fenomeni aerei non identificati, la portavoce Susan Gouch aveva specificato: “Posso confermare che il video è stato effettivamente girato dal personale della Marina e che sulle immagini sono in corso delle indagini”. Il filmato era stato pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell, e stando agli esperti della Difesa Usa, nel filmato si vede un cosiddetto “transmedium veichle”, un veicolo capace di muoversi su più superfici, leggasi aria, acqua e vuoto, e che è entrato nell’oceano senza subire alcun danneggiamento.

NewNew, l'app per influenzare influencer/ Si paga per dire alla 'celebrity' cosa fare

BARACK OBAMA: “UFO? QUANDO SONO DIVENTATO PRESIDENTE…”

Proprio per via dell’attualità dell’argomento, Barack Obama è stato incalzato sul tema, invitato ad esprimere la sua opinione sull’argomento. Senza eccessivamente sbilanciarsi l’ex commander in chief ha replicato: “Ciò che è vero, è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare le loro traiettorie. Non si muovono con uno schema facilmente spiegabile. Quindi penso che la gente prenda sul serio il tentativo di indagare e di capire di che cosa si tratta”. Poi, smorzando un po’ i toni, l’ex presidente ha aggiunto: “La verità è che quando sono entrato in carica ho chiesto: va bene, c’è un laboratorio da qualche parte dove teniamo esemplari di alieni e astronavi? La risposta è stata ‘no’”.

LEGGI ANCHE:

"Mascherine al chiuso anche in estate"/ Richeldi: "Festa tifosi Inter senza ricadute"

© RIPRODUZIONE RISERVATA