BARACK OBAMA/ I giovani e la questione climatica: “Bilanciare idealismo e realismo”

Nuovo colpo grosso per Fabio Fazio, che – in occasione dell’uscita del suo ultimo libro Una terra promessa – è riuscito a prendere contatti con il 44esimo presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Proprio Barack Obama sarà uno degli ospiti – anzi, il superospite – di questa puntata di Che tempo che fa, che si prospetta particolarmente interessante soprattutto per gli appassionati di politica. Inevitabilmente, durante l’intervista, si farà cenno all’attuale situazione diplomatica in Italia e all’estero, con un occhio di riguardo per l’esito delle elezioni americane, che hanno visto Biden battere Trump in una sfida all’ultimo voto. Ancor più complesso di quello d’oltreoceano è lo scenario che vede coinvolta l’Italia, nuovamente attenzionata dai media mondiali per via della sua complessa situazione governativa. Probabilmente si parlerà di Draghi e – più in generale – del ruolo e delle ingerenze dell’Ue in momenti di crisi come questo, punto su cui Obama esprimerà il suo punto di vista.

Barack Obama sulla questione ambientale

Già a dicembre, in un’intervista pubblicata questa volta sul Venerdì di Repubblica, Barack Obama aveva affrontato a grandi linee i temi legati all’ambiente e al cambiamento climatico già presenti nel suo libro, manifestando il desiderio che l’America tornasse a distinguersi come leader nella lotta in questo senso. “Rientrare negli accordi di Parigi non basterà”, aveva avvertito l’ex presidente, rendendo nota anche la linea che lui personalmente terrebbe se si trovasse oggi di nuovo alla Casa Bianca. A detta di Obama, per ridurre l’impatto negativo delle nostre attività sul clima, “dobbiamo fare investimenti massicci nell’energia pulita, nei trasporti non inquinanti, nell’agricoltura sostenibile. Dobbiamo aumentare – prosegue – la ricerca nelle tecnologie che creano posti di lavoro riducendo la dipendenza dalle energie fossili”.

Barack Obama: “I giovani devono saper bilanciare idealismo e realismo”

Nel corso dell’intervista, c’è spazio anche per soffermarsi sul ruolo dei giovani, con un riferimento inevitabile – anche se non esplicito – alle battaglie portate avanti dall’attivista Greta Thunberg. Barack Obama menziona le sue figlie, Malia e Sasha, che definisce due delle ragioni per cui sperare ancora nel futuro. I giovani, sostiene Obama, hanno un forte senso di giustizia e sono decisi a battersi, ma devono rimanere informati e impegnati, riuscendo a bilanciare sapientemente idealismo e realismo: “Le grandi riforme sociali sono nate incomplete, all’inizio ci si deve accontentare”. In questa frase è riassunto tutto lo spirito moderato dell’ex Potus, con cui lancia un chiaro messaggio a chi invece preferisce optare per posizioni più radicali proprie di uno stile che a lui personalmente non appartiene. Ce lo ha dimostrato più volte, nel corso del suo mandato: al di là delle idee politiche – più o meno condivisibili – Obama si è sempre distinto per un modo di fare pacato e tutto sommato sobrio, il che ha rappresentato la vera e propria cifra di entrambe le sue presidenze.



