Barbano vs Di Battista: “Autismo intellettuale”/ “L’ha fatta fuori dal vasetto…”

Tensione tra Alessandro Barbano e Alessandro Di Battista in occasione della puntata di martedì 31 maggio 2022 di “DiMartedì”, talk show di La 7 condotto da Giovanni Floris. Il vicedirettore del Corriere dello Sport ha espresso il proprio punto di vista sulla guerra tra Ucraina e Russia, attaccando gli altri ospiti presenti nello studio televisivo. Nel dettaglio, queste sono state le sue affermazioni: “Credo che Marco Travaglio, Alessandro Di Battista e Matteo Salvini pecchino dello stesso autismo intellettuale. Staccano pezzi di geopolitica e li montano nel loro pantheon valoriale e giocano con i soldatini alla guerra nel salotto di casa. Non ci sono due Nato, due Europa… Le repubbliche baltiche hanno la guerra alle porte di casa, l’Europa non è un monolite, è un universo di 27 Paesi”.

Barbano ha poi proseguito attaccando ulteriormente Di Battista: “Le sue sono posizioni assolutamente ideologiche e prive di realtà, che non tengono conto di quanto complessa sia la realtà negoziale in questo momento. Di Battista l’Europa non la vorrebbe e la nega ad origine. Come se l’Italia potesse fare qualcosa prescindendo dal fatto di essere parte di una comunità di 27 Paesi. Sono posizioni rispettabilissime, ma giocano con i soldati”.

BARBANO VS DI BATTISTA, LA REPLICA DEL POLITICO: “SACCENTE, DISPREZZA QUELLO CHE PENSA LA MAGGIORANZA DELL’OPINIONE PUBBLICA”

Nel prosieguo della diretta, Alessandro Di Battista ha inteso replicare in questi termini a Barbano, non esitando a togliersi qualche sassolino dalla scarpa e a scagliare frecciate al vetriolo all’indirizzo del suo interlocutore: “Il dottore è passato da autismo intellettuale a posizioni rispettabilissime, si sarà accorto di averla fatta un po’ fuori dal vasetto. Il suo giochetto è sempre il solito: denigra il pensiero altrui, senza entrare nel merito. È un discorso saccente, vi è una sorta di disprezzo di quello che pensa la maggioranza della pubblica opinione. Servirebbe un po’ più di rispetto”.

Barbano, a quel punto, ha controreplicato a quanto asserito da Di Battista: “Lei e Marco Travaglio avete una posizione oracolare nella televisione italiana. Grazie a questa posizione influenzate l’opinione pubblica. Perché siete così caustici con Matteo Salvini, se esprimete le stesse posizioni?”. Risposta (e chiosa) a cura di Di Battista: “Salvini ha un atteggiamento molto ipocrita nel sostenere il governo e poi avere linee diverse. Io ho preferito uscire dal M5S proprio in virtù di questo governo, che lui sostiene e io no”.











