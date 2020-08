Barbara Alberti “Adriana Volpe porca raffinata”/ Imbarazzo a Ogni Mattina: “Maliarda”

Sarà l’aria del Ferragosto o il caldo che è tornato a picchiare fatto sta che oggi a Ogni Mattina è davvero successo di tutto nell’ultima fase, quella dedicata al gossip. A quanto pare il programma sta virando verso il trash e la cronaca per cercare di salvare una stagione iniziata malissimo e oggi, tra Patrizia de Black e la sua erba sul balcone, e la presenza ormai fissa di Barbara Alberti, abbiamo avuto le nostre chicche. Gli amanti del trash hanno preso una vera e propria boccata di ossigeno proprio grazie alla giornalista ed ex gieffina che in collegamento dalla Puglia, dove sta passando le sue vacanze, è pronta a commentare le notizie di gossip e, in particolare, proprio mentre si parla di Belen Rodriguez ed Ambra in crisi (presunta) con Max Allegri, ecco che sgancia la bomba creando il panico in studio (oltre all’imbarazzo generale).

BARBARA ALBERTI “ADRIANA VOLPE UNA PORCA”

Ma cosa è successo di preciso? Mentre si parla di Ambra, Barbara Alberti sottolinea: “Il caso ce lo abbiamo in studio”. Per un attimo tutti abbiamo pensato sganciasse qualche novità in merito ad Adriana Volpe e il marito Roberto Parli (che non si capisce bene se siano in crisi o meno) ma poi rilancia: “Abbiamo Adriana Volpe in nero, è un evento pazzesco, non l’abbiamo mai vista in nero. Ti toglie quell’aria da Grace Kelly, da signora.. e ti fa maliarda pericolosissima, una porca raffinatissima”. La conduttrice per un attimo smette di ridere e poi ci torna su: “Vorrei aver capito male… cosa sembro?”. Inutile dire che Barbara Alberti non si tira indietro: “Una porca raffinatissima, sei sexy e molto molto pericolosa” e la Volpe: “Ha detto porca? Rafinatissima? Non me lo aveva detto mai nessuno… è un look che approvi quindi?”. Chiude Giovanni Ciacci: “Mi avete lasciato senza parole e per rimanerci io..”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA