BARBARA ALBERTI AL GF VIP/ “Mi piace molto Fabio Testi ma sono gelosa di lui”

Barbara Alberti ha un’opinione per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno fatto il loro ingresso nella Casa di Canale 5. Per Paolo Ciavarro “È vero che piace a tutte le nonne, lui ha una grossa superiorità sugli altri, ha grosse possibilità. Sa come si tira, sa come si vince…” Ha anche un altro preferito “Mi piace molto anche Fabio Testi che è sfuggito alla sorte di tutti i gran belli attaccati allo specchio. – ammette la scrittrice, che continua – Sono però un po’ gelosa di lui perché, anche se di pochissimo, è più vecchio di me, per cui non vorrei che mi contendesse il titolo di nonna del Grande Fratello, lo sento come un rivale, ecco!” Ricordiamo che Barbara Alberti farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip nella puntata di venerdì 10 gennaio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Barbara Alberti commenta prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip

Barbara Alberti entrerà a breve nella casa ma per lei non è ancora arrivato il momento di conoscere tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini l’ha coinvolta tra gli opinionisti della serata, facendole commentare di tanto in tanto ciò che succede durante la serata. La scrittrice è rimasta particolarmente colpita dalla storia di Pago e Serena Enardu: “Sono sconvolta sulla modernità. La cosa più sacra dell’amore è il segreto”. La Alberti non riesce a capire come si possa vivere una storia d’amore così intensa sotto le luci dei riflettori. “Sono stupita che hanno sentimenti forti ma tutto questo si svolge in pubblico”.

Barbara Alberti commenta la storia tra Serena Enardu e Pago

Barbara Alberti presto farà il suo ingresso tra le mura della casa del GF Vip ma per ora il suo compito è commentare ciò che accade durante la puntata. Riguardo la storia di Pago e Serena, la scrittrice ha criticato il modo in cui viene gestita tutta la questione, visto la popolarità che ha assunto. Signorini ha però voluto scagliare una freccia in favore dei due ex concorrenti di Temptation Island: “Quando si è tormentati in amore, è giusto essere spudorati. Vuoi urlare il tuo disagio anche in pubblico”. Barbara però chiarisce: “Non capisco, ma non è un giudizio. È una domanda che mi fa sentire infinitamente antica. Devo dire però che la scena di Pago è stata composta”



