Barbara Alberti al Grande Fratello Vip?/ Cucuzza spoilera: “ho voglia d’incontrarla”

Barbara Alberti è una concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che andrà in onda dall’8 gennaio su canale 5? Alfonso Signorini, durante una puntata de La Republicca delle donne, non aveva smentito nè confermato la presenza della Alberti il cui nome, però, oggi viene accostato nuovamente al reality a causa di alcune dichiarazioni rilasciata da Michele Cucuzza, tra gli inquilini ufficiali della casa più spiata d’Italia. “Il nome lo ha fatto il sito di Roberto D’Agostino. Se è vero? Non commento. Posso dire che ho incontrato lei e molte altre persone”, aveva dichiarato il direttore di Chi nonchè conduttore della quarta edizione del Grande Fratello Vip a Piero Chiambretti. A pochi giorni dalla prima puntata, però, Cucuzza lascia intendere che la presenza di Barbara Alberti nella casa di Cinecittà sia confermata. Sarà vero?

BARBARA ALBERTI CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020? LE DICHIARAZIONI DI MICHELE CUCUZZA

Prima di varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020 dove si metterà totalmente in gioco mostrando anche la parte più privata di se stesso, Michele Cucuzza ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Libero Quotidiano. Parlando dei colleghi con cui condividerà l’avventura, il giornalista ha detto: “Chi conosco degli altri vip? Antonella Elia e Adriana Volpe sono amiche. Barbara Alberti la stimo e ho voglia di incontrarla. La Rusic l’ho intervistata varie volte. Non conosco Pago, ma mi sembra simpatico. Aristide Malnati, archeologo e papirologo, mi incuriosisce molto”. Quello di Cucuzza, dunque, è un augurio o Barbara Alberti sarà davvero tra i concorrenti? Per il momento, i nomi ufficiali degli inquilini sono: Rita Rusić, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Clizia Incorvaia, Antonio Zequila, Paola Di Benedetto e Aristide Malnati. Con la probabile presenza anche di Barbara Alberti, il cast promette scintille. Signorini, dunque, riuscirà a conquistare il pubblico di canale 5 con gli inquilini scelti per regalere emozioni e grandi colpi di scena?





