Barbara Alberti “Antonella Elia insopportabile”/ “Valeria Marini? Un’aliena” (GF Vip)

Barbara Alberti è stata una protagonista del Grande Fratello Vip 2020. La scrittrice, all’interno della casa, oltre ad aver trovato delle persone amiche, ha anche trovato delle persone con cui non riusciva ad andare d’accordo. Tra queste c’è sicuramente Antonella Elia con la quale non c’è mai stata molta simpatia. Ancora oggi, la Alberti non ha affatto cambiato idea sull’ex valletta di Mike Bongiorno. “Antonella è insopportabile, ma non banale. Pensa di essere solo lei al mondo, non ha preso atto dell’esistenza degli altri se non per dominarli. Averla contro è un inferno; è un personaggio letterario. Non ci passerei del tempo ma potrei sceglierla come protagonista di una novella”, ha dichiarato la scrittrice ai microfoni del settimanale Oggi. La scrittrice, poi, ammette che convivere sia con Antonella Elia che con Valeria Marini sarebbe stato molto fatico.

BARBARA ALBERTI: FRECCIATINA A VALERIA MARINI E VERITA’ SUL CACHET

Barbara Alberti non risparmia dalle sue frecciatine Valeria Marini che, la scrittrice definisce “un’aliena, è come se venisse da un altro pianeta. Credo che impazzirei ad averci a che fare, parla una lingua che non conosco”. La scrittrice ha inoltre approfittato dei microfoni del settimanale Oggi per svelare la verità sul cachet. Ad ogni concorrente, è stato riconosciuto un cachet che percepisce per intero se arriva fino alla fine o se viene eliminato dal pubblico, ma cosa succede se decide di ritirarsi come ha fatto lei stessa? “Se decidi di andartene volontariamente la somma si riduce in proporzione alle settimane di permanenza”, ha spiegato la Alberti che ha deciso di abbandonare la casa nel momento in cui ha capito di non poter più reggere la convinveza forzata con altre persone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA