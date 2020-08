Barbara Alberti appoggia Collovati Vs Arisa/ “La foto? Atto arrogante e presuntuoso”

La foto di Arisa in costume, pubblicata qualche giorno fa, continua a far discutere. Lo scatto ha scatenato la reazione di Caterina Collovati, che ha criticato la cantante per averla pubblicata. Oggi, 24 agosto, la questione è tornata attuale nello studio di Ogni Mattina, con Adriana Volpe, che ha ospitato la Collovati ma ha lasciato ampio spazio anche a Barbara Alberti. Proprio la scrittrice ed ex gieffina ha espresso senza peli sulla lingua il suo pensiero sullo scatto di Arisa. “Sono d’accordo con la Collovati sul fatto che sta diventando un’altra forma di civetteria adesso mostrare i difetti. Va di moda.” ha esordito la Alberti. Poi ha aggiunto: “È anche stupido secondo me. Noi stiamo facendo ciò che vuole Arisa: lei voleva far chiasso e stiamo facendo chiasso. Visto che lei cita le dee, se vogliamo dirlo, i greci avrebbero chiamato questo un atto di ‘iubrius’, ovvero di arroganza, presunzione. Perché lei ha detto ‘io sono una dea, io posso essere come sono, anche un mostro, tanto sono Arisa e sono la meglio di tutte.'”

Barbara Alberti attacca Arisa, Collovati sbotta: “Sono stata offesa”

Molto critiche, dunque, le parole di Barbara Alberti nei confronti di Arisa. Una riflessione che si è chiusa con un pesante giudizio: “Noi siamo telecomandati da Arisa perché questo vuole, che si parli di lei!” A difendere la cantante in studio è stato Giovanni Ciacci, che ha ricordato i problemi sofferti dalla cantante in merito a fisico e capelli, e la stessa Adriana Volpe, che ha invece esaltato la sua bellezza. A chiudere è stata proprio la Collovati, ammettendo di essere stata pesantemente insultata dopo il suo intervento su Arisa: “Da una frase abbastanza innocente la mia e comunque civile perché non ho offeso nessuno nel dire ‘fuori luogo’, io sono stata poi offesa e non vi dico in privato”, ha concluso.

