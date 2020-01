Barbara Alberti/ “Facciamo una lezione sul cazz*” (Grande Fratello Vip)

Le aspettative dei fan su Barbara Alberti e il suo ingresso nel Grande Fratello Vip 4 non sono state deluse. A poche ore di distanza dal suo arrivo nella Casa, la scrittrice ha già collezionato diversi momenti clou. Uno dei primi è stato riuscire a scioccare Michele Cucuzza con i suoi discorsi arditi. “Opinionista significa cazzaro. Facciamo una lezione sul ca***”, ha detto la Alberti di fronte alla proposta del giornalista di organizzare una sorta di talk show. “Voglio fare una conversazione sul sesso maschile”, ha ripetuto poi la scrittrice, di fronte ad un Cucuzza piuttosto incredulo. L’ironia non è mancata nemmeno subito dopo, quando il giornalista ha fatto una piccola rimostranza, cercando di riportare il discorso sulla Casa, e la Alberti ha tirato fuori una delle sue perle: “Ah pensavo su qualcosa di piacevole”. Ne vedremo davvero delle belle. Soprattutto se si pensa che quella donna dal linguaggio altisonante in realtà fa incetta di vocaboli più che coloriti quando perde le staffe. Lo ha dimostrato durante una delle prime cene nella Casa, indispettita dal fatto che Adriana Volpe abbia cercato di alleggerirle il carico di lavoro e impedirle di stare al lavello a pulire le stoviglie di tutti. “Dai Adriana, lasciami fare. Ho quasi finito, se lascio così mi incazzo porca puttana*”, ha detto la Alberti di fronte ai tentativi della conduttrice di prendere il suo posto. Una frase che potrebbe lasciare più che sorpresi, ma che la Volpe ha accolto in modo tranquillo, visto ch enon si è offesa in alcun modo.

Barbara Alberti, perle di saggezza nella Casa del Grande Fratello Vip

Barbara Alberti non ha impiegato molto tempo prima di integrarsi con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Anche se è stata una delle ultime ad entrare, ha già stretto un legame particolare con Antonella Elia, diventando la sua spalla in un momento di grande sconforto. “Non mi sento a mio agio. Dormo… veglio tutta la notte nella stessa posizione”, ha confidato alla scrittrice, stretta a lei in un grande abbraccio. “Io un abbraccio così non l’ho mai dato ad una donna”, ha aggiunto la Elia subito dopo alcune parole della Alberti: “Sei tanto bambina. Tanto”. Clicca qui per guardare il video di Barbara Alberti e Antonella Elia. Esiste tuttavia anche un rovescio della medaglia, perchè è vero che la sceneggiatrice ha dimostrato di essersi subito integrata nel gruppo, ma anche di aver bisogno di qualche momento tutto suo. “Ringrazio infinitamente questi ragazzi che mi hanno lasciato secca, perchè io contavo di occupare il mio tempo a lavare i piatti e pulendo. […] Mi dà gusto perchè è un rapporto fra me e le cose. Vedo un piatto sporco e mi parla”, spiega la scrittrice, “Se vado lì non è per umiliarmi o per farvi sentire in colpa, ma perchè dà un gusto pazzo”. Sembra che la Alberti abbia una visione particolare della vita e soprattutto di fare le faccende domestiche. Come ha rivelato nel suo lungo discorso, pulire e tenere in ordine la soddisfa, le dà la possibilità di completare al meglio le cose. Dopo tutto, chiunque può pulire e vedere realizzata la propria opera, spiega di fronte alle risate di compiacimento di qualcuno. Come è facile immaginare, l’applauso dei presenti non è tardato ad arrivare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA