Barbara Alberti/ “Il mio ex marito Amedeo Pagani? Conviviamo ancora, un amore che…”

Colta, irriverente, schietta, Barbara Alberti è una scrittrice e opinionista televisiva per questo molto apprezzata dal pubblico italiano. Meno nota, rispetto a quella televisiva, è la vita privata della scrittrice, di cui però la Alberti ha spesso parlato nel corso delle interviste che l’hanno recentemente vista protagonista. Al Corriere della Sera, la Alberti ha infatti ammesso di vivere ancora insieme al suo ex marito, lo sceneggiatore e produttore Amedeo Pagani: “Certamente. Siamo come due gentiluomini che dividono una casa. – ha ammesso, per poi spiegare – A un certo punto, ci siamo separati ma non abbiamo mai visto un avvocato: abbiamo fatto le cose all’onesta, era padrone di venire quando gli girava. Le pare di dover dire ai figli: puoi vedere papà giovedì? E poi, è tornato, come un parente”.

Barbara Alberti, paura della morte e pensieri suicidi/ "Eutanasia? Una cosa civilissima"

Barbara Alberti e la storia d’amore con Amedeo Pagani

Quello con Amedeo Pagani è “Un amore che ha preso tante forme, con molti momenti di assenza, con altri amori.” ha spiegato Barbara Alberti nel corso della sua intervista. Di Pagani ha inoltre specificato che “Lui veniva da una famiglia alto borghese, io piccolo borghese. A casa sua, si sarebbero ammazzati pur di non farci sposare, ma mentre io ero un’insicura che vuole ribellarsi clamorosamente, lui dichiarava la sua volontà e la seguiva, sereno, determinato”. C’è da dire che la scrittrice non ama il concetto di ‘coppia’: “Perché la coppia non è la forma che assume l’unione di due persone che si amano, la coppia è l’istituto che sancisce la nascita del legame tra due persone che hanno iniziato a mentire l’uno all’altra.”

