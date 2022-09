Barbara Alberti “Il mio ex marito Amedeo Pagani? Viviamo insieme”/ “Ho amato donne…”

La scrittrice Barbara Alberti in una lunga intervista ha raccontato della sua vita a 79 anni e del suo rapporto con il suo ex marito Amedeo Pagani da cui si è separata circa 35 anni fa anche se al momento i due vivono all’interno della stessa casa. La scrittrice ha rivelato che lei e il suo ex marito stanno bene così: “Viviamo di fatto in due appartamenti separati, però ci ritroviamo per fare cose che ci piacciono”.

La donna ha spiegato anche il motivo per il quale i due hanno deciso di separarsi, ossia il tradimento da parte di lei rivelando anche di non sopportare i tradimenti: “Mi fanno imbestialire. Qualche volta ti salvano la vita. L’amore è totalizzante, ha una forza altissima perché inspiegabile, l’ultimo grande mistero che ci avvolge”.

Barbara Alberti, nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere ha raccontato anche del suo rapporto con l’amore, raccontando anche di essere stata innamorata in passato di alcune donne: “L’amore non riguarda la carta d’identità. Ma ogni volta è andata malissimo. Soprattutto perchè quelle che incontravo mettevano al primo posto l’orgoglio lesbico“.

Sulla sua ex partecipazione al Grande Fratello Vip e in merito ad una sua probabile partecipazione futura ha detto: “E’ stata una benedizione. Cose così ti strappano alla vita di tutti i giorni. Ti catapultano in un posto dove c’è la piscina, la Nutella e tante storie umane. E ti pagano tantissimo solo per esistere”.

