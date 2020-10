Barbara Alberti/ “Il s*sso ha un tempo, sono stufa dei vecchi che scop*no”

Barbara Alberti a tutto tondo negli studi di Oggi è un altro giorno. La scrittrice ha parlato di amore e sessualità, partendo col “botto”: «È diventato tutto virtuale, onanismo superstar (ride, ndr). L’emergenza coronavirus ha aumentato la tendenza a non vedersi ed a non toccarsi». Dopo aver parlato della sua vita privata – «Mio marito è un grande gentiluomo, siamo stati sposati e forse divorziati, non ricordiamo (ride, ndr). Il primo dovere quando ti separi e non far soffrire i figli» – la Alberti ha spiegato come ci si accorge se un uomo ci ama: «L’amore non si dice, l’amore si sente. E’ un essere, è una cosa che è. Anche quando ti tradiscono lo capisci subito. Io credo di aver sempre sentito l’amore».

BARBARA ALBERTI: “STUFA DEI VECCHI CHE SCOP*NO”

Barbara Alberti ha un giudizio decisamente tranchant sulla sessualità in età avanzata: «La sessualità ha un tempo, non ne posso più dei vecchi che scop*no. Non è vero che a 90 anni è uguali, due vecchi nudi che fanno l’amore evocano la morte, non evocano l’erotismo». «Viviamo in un mondo stupido, molto più stupido di prima. La tecnologia oggi comunica solo scemenze», l’altro affondo della scrittrice, che ha poi ricordato la grande Franca Valeri: «Franca Valeri era una Dea, una delle donne più spiritose del mondo. Ai suoi tempi le donne per fare ridere dovevano essere brutte e vecchie, lei la imbruttivano appositamente. Poi è cambiato tutto, penso a Virginia Raffaele, che è più bella delle donne che imita».



