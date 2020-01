Barbara Alberti insulta Wanda Nara/ “Si è fatta l’ottava, è un mostro!” (Grande Fratello Vip)

Barbara Alberti continua a far discutere nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Nelle ultime ore, infatti, la scrittrice e giornalista parlando con gli altri coinquilini della casa si è lasciata andare a delle parole davvero poco carine nei confronti di Wanda Nara, opinionista con Pupo di questa quarta edizione vip del reality show. La Alberti, infatti, parlando della moglie di Mauro Icardi ha detto: “ma è come Wanda Ne… Wanda Nara, che è alta 1.50 e si è fatta l’ottava misura. Un mostro! Eh…” cercando poi di coprire il microfono per non far ascoltare le sue parole. Insulti veri e proprio quelli pronunciati dalla drammaturga e scrittrice che all’interno della casa sembra aver intrapreso una parabola discendente della sua persona. Non è la prima volta che la Alberti si lascia andare a parole poco carine ed edificanti verso gli altri; poche settimane fa, infatti, aveva dato dell’assassino a Pasquale Laricchia generando una grandissima polemica poi sedata da Alfonso Signorini con un ricorso in diretta spiegando in diretta che le sue parole altro non erano che una semplicissima iperbole.

Barbara Alberti al Grande Fratello Vip 2020: nuove polemiche in arrivo

L’esperienza del Grande Fratello Vip 2020 sembrerebbe non giovare a Barbara Alberti, donna libera da sempre, che all’interno della casa si sta lasciando a commenti e frasi che, a dirla tutta, non ci si aspetterebbe da una Donna intelligente, colta ed erudita come lei. Chissà come reagirà questa sera Wanda Nara alle parole della Alberti e anche il padrone di casa Alfonso Signorini. Intanto sui social anche Selvaggia Lucarelli ha voluto commentare la presenza della Alberti nella casa scrivendo un lunghissimo articolo per il Fatto Quotidiano in cui racconta di sognare di entrare nella casa del GF VIP e di rapirla nel cuore della notte. “Ecco, ho sognato di intrufolarmi anche io in quella casa, approfittando del colpo di sonno dell’autore del turno di notte, e di rapire Barbara Alberti” – scrive Selvaggia Lucarelli che precisa poi i motivi di questa sua idea di “rapimento”. “Rapirla di un rapimento salvifico, sia chiaro, di uno di quei rapimenti fatti a fin di bene. Tutto, pur di portarla via di lì. Pur di non vederla frugata e valutata dal pubblico del televoto, pur di non assistere allo scempio immeritato della sua persona e della sua storia, pur di non leggere su twitter @Lumachina79 che tra lei e Pasquale Laricchia, preferisce Pasquale Laricchia “perchè sarà ignorante ma almeno è più sincero”. Ad ogni tweet così, c’è una femminista che brucia. Una libreria che chiude. Un sorriso che si spegne, da qualche parte nel mondo” scrive la Lucarelli, il cui pensiero è condivisibile a pieno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA