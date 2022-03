Barbara Alberti stronca Alex Belli e Delia Duran/ “E’ tutta una messinscena…”

Barbara Alberti stronca l’attuale edizione del Grande Fratello Vip. In un’intervista a Novella 2000, la scrittrice ha dato un giudizio lapidario senza risparmiarsi sui protagonisti di questa edizione. Barbara Alberti ha definito il festival dell’orrore il carrozzone di personaggi proposti in questa edizione da Alfonso Signorini: “Un carrozzone di personaggi grotteschi come questi non si era mai visto, è il festival dell’orrore di cui tutti eravamo in attesa”. Barbara Alberti ha attaccato in modo particolare le sorelle Selassiè che a suo avviso non sarebbero nobili: “E’ come se io ripetessi di continuo di essere la nipote di Garibaldi, tuttavia trovo straordinaria la loro sfacciataggine imperiale”. Barbara Alberti ha lanciato anche una frecciatina a Vera Miales che si era presentata nella casa del Grande Fratello Vip in abito da sposa: “Per piazzare la bandierina sul fidanzato Amedeo Goria si presenta nella casa in abito da sposa”. Non poteva mancare poi un suo giudizio in merito alla storia tra Alex Belli e Delia Duran. Barbara Alberti pensa che sia stata tutta una farsa: “Alex Belli e la sua compagna potrebbero essere d’accordo nella messinscena di questo palinsesto che ci stanno rifilando da mesi ma a chi importa davvero saperlo? Se ogni cosa venisse rivelata decadrebbe l’intrattenimento”.

Barbara Alberti ha invece speso parole di stima nei confronti di Katia Ricciarelli. La scrittrice pensa che la partecipazione al reality da parte della cantante lirica non sia stato un fattore penalizzante: “Lo snobismo è la peggiore forma di volgarità. Non credo che Katia Ricciarelli si sia declassata partecipando al reality. Io potrei finire all’inferno in mezzo ai diavoli esercitando comunque il mio diritto di rimanere fedele a me stessa. E’ ciò che ha fatto Katia”.

Barbara Alberti è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip negli scorsi anni. La scrittrice non si è pentita per aver partecipato al reality e anzi alla domanda se lo rifarebbe ha risposto: “Anche domani. Nel periodo di permanenza della casa sei al riparo da tutto e le cose peggiori che succedono là fuori come per incanto smettono di essere affar tuo. Una vacanza dalla vita in cui vieni solo per esistere”. Barbara Alberti non ha mai fatto mistero di aver partecipato al reality per una questione economica. Tempo fa, in un’intervista al Settimanale Voi aveva rivelato: “L’ho fatto per soldi, per esibizionismo, per vanità, per scappare di casa, perché ho stufato tutti, anche se mi hanno accolto benissimo quando sono entrata. Poi per amore del teatro che mi mancava e perché i vecchi sono armati di esperienza”. Un’occasione sfruttata anche per sfuggire da una situazione personale complicata: “A casa non ne potevano più di me, avevo avuto un grosso shock, ero stata aggredita e stavo molto male. Là avevo questa idea di protezione. Avevo una casina per conto mio”, raccontò a Peter Gomez nel programma “La Confessione”.

Quando però il gioco si è fatto più duro Barbara Alberti ha deciso di rinunciare: “È un grande carnevale, probabilmente immorale, ma mi trovavo benissimo. È un gioco a eliminazione, dopo un po’ viene fuori la cattiveria. Quando è cominciato il gioco vero non ho retto più. Io ero euforica, poi c’è da mangiare, la casa è grande, c’è la piscina. Lo voglio fare tutti gli anni, nel senso di stare da sola in un posto senza essere raggiungibile. Il vero lusso oggi è non essere raggiungibile”.



