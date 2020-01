Barbara Alberti/ Svela l’inciucio:”L’alleanza Fernanda Lessa e Antonella Elia…” (Grande Fratello Vip)

Barbara Alberti resta tra le protagoniste di questo Grande Fratello Vip 4 con le sue uscite molto forti e dirette che spesso la mettono in difficoltà nei rapporti con i vai componenti della casa. In difesa dell’Alberti però troviamo Selvaggia Lucarelli, che su Il Fatto Quotidiano ha rivelato di sognare di approfittare della notte per rapire la scrittrice “di un rapimento salvifico, sia chiaro, di uno di quei rapimenti fatti a fin di bene, tipo portare via la figlia sedicenne da una festa prima che perda la verginità con uno youtuber deficiente”. La giornalista infatti non vorrebbe dover assistere “allo scempio immeritato della sua persona e della sua storia”, per non parlare dei social, che all’epoca dello scontro fra Barbara e Pasquale Laricchia, hanno simpatizzato per quest’ultimo. Anche la Alberti però è a caccia di streghe. Nella casa, si mormora tanto sull’alleanza inaspettata fra Fernanda Lessa e Antonella Elia. “Un’alleanza tra opposti per colpire qualcuno di forte come Rita”, ha detto Aristide Malnati all’amica. “Anch’io stessa sono stata votata perchè sono il suo fedele scudiero”, ha aggiunto la sceneggiatrice, “come le nuvole, si creano alleanze che poi svaniscono. Lo intuisci, come nel caso della riconciliazione tra Antonella e Fernanda. Quanto ciò è spontaneo, quanto ciò è tattica, quanto è funzionale?”.

Barbara Alberti, Grande Fratello Vip 4: “Rita Rusic non si tocca”

Barbara Alberti non transige: Rita Rusic non si tocca. Al Grande Fratello Vip 4 i gruppi sono sempre più distinti e l’imprenditrice ne sta facendo le spese. La scrittrice, da sempre più che vicina a lei, ha deciso di difenderla a spada tratta e ha manifestato la sua preferenza nei suoi confronti. A tu per tu con Michele Cucuzza, la Alberti ha confidato di patteggiare più per la Rusic che per Adriana Volpe. A differenza del giornalista che invece ammira entrambe le due amiche. “Mi sembra proprio di vederla nella sua grandezza, non so come dire”, ha sottolineato la scrittrice parlando della Rusic, “sono con questa donna che è in minoranza in fondo. Perchè è orgogliosa, lei fa politica”. La Alberti si vede “come un cane”, dal punto di vista caratteriale e anche per questo l’eleganza di Rita le appare ancora più interessante. “Lei è una donna accorta, ma anche molto interiore. Orgogliosa”, ha detto ancora. Peccato che appena una settimana fa avesse espresso lo stesso pensiero per la Volpe, rivelando addirittura che non l’avrebbe mai mandata in nomination. Stratega o banderuola? Il punto interrogativo rimane per forza se si pensa all’acume della Alberti. Clicca qui per guardare il video di Barbara Alberti.

