Barbara Alberti vs Adriana Volpe/ Lite al GF Vip: “Caz*o, lasciami lavare i piatti”

Barbara Alberti, entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 durante la seconda puntata, dopo aver mostrato la parte più colma e docile del suo carattere, nelle scorse ore ha perso la pazienza con Adriana Volpe. Come accaduto nelle precedenti edizioni, anche gli inquilini della quarta edizione vip del padre di tutti i reality hanno deciso di seguire dei turni per le pulizie. Ieri, era il turno di Barbara Alberti che si messa in cucina per pulire tutte le stoviglie. Adriana Volpe, però, si è avvicinata più volte alla scrittrice chiedendole di prendere il suo posto. Dopo il primo, gentile rifiuto, di fronte all’insistenza della Volpe, Barbara Alberti ha perso la pazienza e ha sbottato. “Vengo subito, subito, dammi 5 minuti. Non mi dire che ho ragione come i matti.Senti Adriana per favore, te lo chiedo con tutto il cuore. Mi fai finire? Ho fatto un’architettura, che adesso se la lascio mi inca**o! Ti prego. Ho finito ho solo 5 minuti porca putt**a. Ca**o, ca**o lasciami lavare i piatti”, ha detto la scrittrice.

BARBARA ALBERTI CONTRO ADRIANA VOLPE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020: “UN’OSSESSA”

Barbara Alberti comncia a perdere la pazienza nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La prima concorrente che è riuscita a far sbottare la scrittrice è stata Adriana Volpe che è stata definita dalla Alberti “un’ossessa”. A quanto pare, la conduttrice avrebbe una vera ossessione per le pulizie. “Per una disgrazia della vita ho incontrato gli ultimi giovani che amano pulire. Adriana poi è un’ossessa, non vuole che tocchi nulla. Questo è un rapporto tra me e le cose. Io se vedo un piatto sporco, lui mi parla. Devo pulire, l’unica cosa che mi riesce sempre bene è la pulizia. Io esco da una stanza e godo dell’opera delle mie mani. Quindi lasciatemi pulire”, ha detto la Alberti riunendo tutti gli inquilini della casa in salotto.





