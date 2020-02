Barbara Alberti vs Francesca Cipriani/ Si scuserà dopo gli insulti verso la Showgirl? (Live Non è la D’Urso)

Barbara Alberti fa marcia indietro e non solo per quanto riguarda la sua decisione di partecipare al Gf Vip 4, da cui ha scelto di uscire alcuni giorni fa. Dopo essersi rivista nei video, la scrittrice infatti ha manifestato l’intenzione di chiedere scusa a Pasquale Laricchia, su cui in precedenza non aveva speso belle parole. Intanto le voci di corridoio sul perchè sia uscita dal reality continuano ad interessare le pagine di gossip. C’è chi parla di stress, chi di una strategia degli autori. E chi invece ritorna a parlare di quella famosa bestemmia che la sceneggiatrice avrebbe pronunciato pochi giorni prima del suo allontamento dalla Casa. “Dio bude***ne” aveva detto la Alberti, per poi correggersi grazie alle facce sbigottite dei presenti. Una frase però che non è sfuggita agli spettatori, che hanno subito sollevato un polverone sui social. E che non è passata inosservata nemmeno agli occhi di Salvo Veneziano, seduto in riva al fiume in attesa che passasse il cadavere del suo nemico (anzi nemici). “Il meccanismo è perverso ma meravigliosamente organizzato. Diventi boia e poi vieni pure nominato e ti senti tradito”, ha detto invece la Alberti a Verissimo nella puntata di ieri. Insomma non ce l’avrebbe fatta più a reggere le nomination e le loro conseguenze, il ritrovarsi dall’altra parte della barricata, giudicata, mal vista.

BARBARA ALBERTI PRONTA AL CONFRONTO CON LA CIPRIANI

Barbara Alberti ha deciso di raccontarsi, forse nel tentativo di far comprendere meglio la sua personalità. Spesso contraddittoria, almeno per quanto riguarda la sua presenza al Grande Fratello Vip 4. “Tranquillissima fin da piccola, dopo no”, ha detto a Verissimo, “da una parte c’erano i miei nonni paterni, che erano anarchici e amanti dell’opera, ironici. Dall’altro la nonna bigotta, che mi h a fatto odiare Dio perchè era una punizione. Ci menava con il rosario”. Un contrasto che forse la scrittrice vive anche al proprio interno proprio per questo motivo e che si è ripetuto anche con i genitori. Da un lato la madre, una casalinga bigotta, dall’altro il padre, un giocatore di poker che fumava molto e insegnava matematica. “La mamma era molto dura e i bambini, ho scoperto, l’affetto lo trovano: papà ci ha fatto da mamma”, sottolinea. Oggi, domenica 16 febbraio 2020, Barbara Alberti sarà ospite di Live – Non è la d’Urso per un confronto con Francesca Cipriani. Un po’ è il suo destino, almeno per adesso. Subito dopo aver abbandonato la casa, la sceneggiatrice infatti ha dovuto affrontare Wanda Nara. In precedenza l’aveva definita “Un mostro alto un metro e mezzo con l’ottava di seno rifatto”, per poi fare marcia indietro nel vis a vis: “Il mio era un elogio, la parte precedente è stata tagliata, io sono burlesca”. Parole però che non hanno convinto del tutto il pubblico da casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA