Barbara Balanzoni radiata da Ordine Medici: perché?/ “Toni violenti, minacce, abusi…”

Perché Barbara Balanzoni è stata radiata dall’Ordine dei Medici di Venezia nel mese di giugno? Le motivazioni della decisione assunta dalla Commissione per gli iscritti all’albo, pubblicata dal sito web “Nursetimes”, riporta gli stralci dei suoi interventi pubblici che hanno determinato tale provvedimento nei suoi confronti. Ma, prima, partiamo dalle motivazioni contenute nel verdetto: “La dottoressa Balanzoni nel suo ruolo di medico ed abusando della credibilità che il suo status professionale le attribuiva (Art. 7 CD) ha assunto, con toni estremamente violenti ed aggressivi, una posizione di completo e totale rigetto di tutta la gestione pandemica, dalla campagna vaccinale all’utilizzo del green pass”.

Incidenti oggi, 28enne morto a Cuneo/ Scontro fra camion a Salerno: una vittima

Nel documento si dice anche che Barbara Balanzoni “ha raccolto il dissenso di una minoranza di cittadini e lo ha utilizzato per realizzare in maniera sistematica e violenta una campagna di aggressione verbale contro i colleghi, gli ospedali, il Ministero della Salute ed il suo Ministro, l’Ordine dei Medici ed il suo Presidente, la Federazione Nazionale ed il suo Presidente, il Presidente del Consiglio, etc… e più in generale, chiunque abbia in questi mesi lavorato per tentare di risolvere l’emergenza sanitaria che tutto il mondo si è trovato a dover combattere con gli stessi strumenti, primo fra tutti la vaccinazione di massa. Ha insultato senza alcun ritegno, usato frasi e parole volgari e scurrili. Ha dichiarato di curare le persone a casa ma non si è mai preoccupata di portare all’evidenza della comunità scientifica i risultati del suo lavoro. Ha scoraggiato le persone dal recarsi in ospedale. Ha minacciato in vario modo i colleghi e continua tuttora a farlo”.

LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti estrazioni 12 luglio 2020: niente 6!

BARBARA BALANZONI: I TWEET E GLI INTERVENTI CHE HANNO CONDOTTO ALLA RADIAZIONE DALL’ORDINE DEI MEDICI

Il quotidiano “Open”, citando a sua volta “Nursetimes”, ha riportato i principali interventi che hanno trasformato Barbara Balanzoni nell’idolo dei no vax, con tanto di date. Il 3 settembre 2021, ad esempio, scriveva: “Questo fluido AMMAZZA. A volte subito. A volte poi. Non sappiamo che disastri farà sul lungo termine . Quindi NO. Salvatevi. Rifiutate”. Il 16 dicembre, invece, Barbara Balanzoni twittava (in due messaggi separati): “Ma secondo voi bestie, un organismo non dico per forza umano ma in generale (prendiamo un gatto o un cane o un coniglio) che riceve 3 dosi di RNA messaggero che l’organismo non ha mai visto, secondo voi, idiots, in pochi mesi… Secondo voi può reagire bene? Secondo voi, bestie e ritardati, un organismo che riceve 3 dosi di mRNA per una proteina virale che muta continuamente potrà mai essere protetto ? E quanta proteina virale produce ogni volta? Sempre uguale? Il doppio ? La metà? Quanto? NESSUNO LO SA. C*GLIONI”.

Terremoto oggi Siracusa M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina e Malta

Il 24 gennaio 2022, Barbara Balanzoni definiva inoltre Mario Draghi un “mentitore seriale e fallito”, mentre, in riferimento al brano natalizio pro vaccini intonato da Matteo Bassetti, Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco, affermava: “La canzone triste e stonata era per i bambini vero? Come le caramelle davanti alle scuole date dai pedofili. #maialidisatana”. Infine, malgrado la sospensione ricevuta, sembra che Barbara Balanzoni abbia pubblicamente dichiarato di continuare a esercitare la professione medica (23 dicembre 2021): “In attesa che il Ministero della Salute mi illumini sulle mie pratiche antiscientifiche, anche oggi sto curando pazienti Covid con risultati molto rincuoranti. […] Sia chiaro che queste cure sono avvenute a sospensione dall’Ordine notificata perché me ne sono ampiamente FOTTUTA. #bestie”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA