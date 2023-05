Barbara Ballotti, chi è la moglie di Alberto Bertoli/ 14 anni d’amore e il matrimonio

Barbara Ballotti, chi è la moglie di Alberto Bertoli

Alberto Bertoli è oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano in onda su Rai1. Il figlio del celebre cantautore Pierangelo Bertoli coglierà l’occasione per omaggiare la memoria del padre, fra aneddoti e dolci ricordi. Sul fronte privato, invece, è sempre stato piuttosto riservato e ha sempre preferito far parlare la musica (passione ereditata proprio dal padre) piuttosto che i pettegolezzi.

Nonostante una vita sentimentale lontana dai riflettori, sappiamo però che Alberto Bertoli è sentimentalmente legato a Barbara Ballotti, sua compagna per anni e che lo scorso marzo ha portato all’altare. Di lei non abbiamo sufficienti informazioni a disposizione e sono sporadiche le apparizioni pubbliche o gli scatti di coppia sui social. Tuttavia abbiamo qualche informazione in più circa il loro matrimonio, celebrato nel Comune di Sassuolo (paese emiliano dove sono nati padre e figlio) e officiato dal Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, amico di lunga data di Bertoli.

Alberto Bertoli e Barbara Ballotti: il matrimonio dopo 14 anni d’amore

Nonostante le insufficienti informazioni sulla vita privata di Alberto Bertoli e Barbara Ballotti, alcuni dettagli aggiuntivi sul matrimonio sono stati rivelati da Il Resto del Carlino. Come si legge sul quotidiano, infatti, la coppia è convolata a nozze dopo ben 14 anni di amore, che ha portato anche alla nascita di due splendidi figli, Dario e Cesare. La coppia si sarebbe conosciuta ad un compleanno di un amico in comune, come ricordato da Bertoli: “Lei era fidanzata con un altro ragazzo, me ne innamorai subito, così le scrissi una canzone per conquistarla; grazie a quelle note, e non solo, oggi siamo marito e moglie“.

Una lunghissima storia d’amore che dura da ormai 14 anni, la nascita di due splendidi bambini e, pochi mesi fa, il passo più importante per ogni coppia: la celebrazione del matrimonio. Il riassunto di un amore (riservatissimo) che rappresenta per loro una favola a tutti gli effetti.











