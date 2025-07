Barbara Bonansea, chi è l'attaccante della Juventus che sogna l'Europeo. Ha un compagno? In passato felice con l'ex fidanzato Davide. Poi...

Barbara Bonansea, bomber della Juventus e della Nazionale femminile, sogna l’Europeo con la maglia azzurra. Questa sera l’Italia sfiderà l’Inghilterra in semifinale con l’obiettivo di raggiungere l’atto finale. Al momento resta un sogno, forse un’utopia, ma non è detto che non diventi realtà. Barbara Bonansea dal canto suo proverà con i suoi gol a realizzare questo sogno tutto azzurro e a fare il tifo per lei avrà tutti gli italiani e in primis la sua famiglia.

Ma chi è Bonansea nel privato e cosa sappiamo sulla calciatrice bianconera? Non è chiaro se la Bonansea sia o meno fidanzata in questo momento: sul suo profilo non campeggiano foto uomini che possano far pensare ad una storia d’amore. Da diverso tempo, infatti, non è nota alcuna relazione della calciatrice, che in passato è stata però legata ad un uomo, Daniele Bettoni, che ha spesso parlato di lei.

Barbara Bonansea, l’ex fidanzato: “Ecco perché ci siamo lasciati”

Barbara Bonansea, in occasione del suo trasferimento alla Juventus, ha chiuso una storia d’amore importante con il suo ex fidanzato, Daniele Bettoni. Proprio il ragazzo, parlando allora della rottura con l’attaccante della Juventus, ha spigato: “Sono stati due anni e mezzo di pieno amore. Abbiamo condiviso il bello e il brutto della vita, poi lei mi ha lasciato quando è andata a giocare dal Brescia alla Juventus. La distanza ha fatto il resto. Barbara è stata la mia storia importante”.

L’ex fidanzato di Barbara Bonansea non ha mai nascosto di essere ancora profondamente legato a lei, tanto da averla seguita in ogni sua partita e avventura professionale, volendole ancora oggi un gran bene. Dopo Davide, non sono note altre storie sentimentali di Barbara, che anche sui social mantiene un proverbiale silenzio su quella che è la sua vita privata, lasciando parlare per lei solamente il rettangolo verde.