Barbara Boncompagni, chi era la mamma svedese/ “Quando si separarono avevo un anno”

Chi era la madre svedese di Barbara Boncompagni?

Gianni Boncompagni, scomparso nel 2017, ha avuto tre figlie – Barbara, Paola e Claudia – dalla moglie svedese. Il matrimonio durò fino al 1964, poi il celebre autore televisivo tornò in Italia con le tre figlie, di cui aveva ottenuto l’affidamento esclusivo e la patria potestà: “Quando i miei si separarono avevo un anno. Le mie sorelle, 3 e 6 anni. Papà era giovanissimo, all’inizio della carriera. Avrebbe potuto metterci in collegio o affidarci ai nonni paterni. Invece ha voluto occuparsi lui della nostra crescita, giorno per giorno”, ha raccontato Barbara, la più piccola delle figlie, al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Non era severo, ma autoritario sì: le regole sono necessarie per allevare i figli. Inoltre lui doveva assumere i ruoli di padre e madre, confrontarsi con i nostri problemi femminili, di cui in una famiglia normale si occupa la moglie”.

Gianni Boncompagni, chi era e com'è morto/ Genio della tv, ha lottato contro...

Gianni Boncompagni un padre solo con tre figlie

A 32 anni, agli inizi della sua carriera, Gianni Boncompagni ha cresciuto da solo le tre figlie, con l’aiuto dei nonni che vivevano ad Arezzo: “Adoravo mio nonno che, per altro, era molto critico con papà, diceva che col suo lavoro guadagnava troppi soldi. Uno scandalo per lui, abituato al lavoro della terra e non agli show e alle paillettes”, ha ricordato Barbara sul Corriere della Sera. Imprescindibile, poi, l’aiuto delle bambinaie: “Quando avevo circa 12 anni, mi accorsi che la nostra governante rubava. Orgogliosa della scoperta, lo riferii a papà. E lui, che alla governante non poteva rinunciare data la situazione, mi rispose ridendo: Bè è divertente, no? Una ladra in casa, un diversivo!”. Sulla moglie di Gianni Boncompagni si sa molto poco, è stata la figlia Barbara a rivelare qualcosa su di lei nel salotto di Caterina Balivo a “Vieni da me“: “Mia madre era svedese, un’intellettuale. Dopo la separazione, è rimasta in Italia, è diventata una sindacalista internazionale”.

LEGGI ANCHE:

Claudia e Paola sorelle Barbara Boncompagni/ Giornalista freelance e psicoterapeutaIlaria Galassi vs Laura Colucci/ "Ses*o a Non è la Rai? Stron*ate! Boncompagni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA