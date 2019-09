Barbara Boncompagni, figlia di Gianni/ “Era un dissacratore…” (No, non è la Bbc)

Barbara Bonccompagni, la figlia più piccolo di Gianni Boncompagni, ha più volte ricordato il padre raccontando soprattutto l’uomo che, dopo l’abbandono della moglie, si occupò da solo di lei e delle sue sorelle. Nonostante fosse un uomo estremamente impegnato con il lavoro, Gianni boncompagni è stato un padre presente nella vita di Barbara e delle sue sorelle a cui ha dato un’educazione basando il loro rapporto sul dialogo e sul rispetto. “Quando i miei si separarono avevo un anno. Le mie sorelle, 3 e 6 anni. Papà era giovanissimo, all’inizio della carriera. Avrebbe potuto metterci in collegio o affidarci ai nonni paterni. Invece ha voluto occuparsi lui della nostra crescita, giorno per giorno”, raccontò Barbara Boncompagni al Corriere della sera in un’intervista del 017. Un grande impegno per Gianni Boncompagni che, però, in cambio, ha avuto il grandissimo affetto delle figlie, legatissime a lui anche oggi, a due anni dalla sua morte.

BARBARA BONCOMPAGNI: “MIO PADRE GIANNI NON E’ STATO UN EDUCATORE TRADIZIONALE”

Nonostante fosse solo e non avesse accanto la madre delle sue figlie, Gianni Boncompagni non è mai stato un padre severo per Barbara e le sue sorelle. Ai rimproveri, infatti, Boncompagni preferiva fornire alle sue ragazze esempi di comportamento. “Era un dissacratore, con tanta ironia. Non un educatore tradizionale. Non ci rimproverava mai, preferiva essere un esempio di comportamento. Non gli ho mai sentito dire cattiverie sui colleghi”, raccontava Barbara al Corriere della Sera. Ironico, attento alle esigenze delle figlie, Gianni Boncompagni, a due anni dalla sua morte, è sempre vivo nel pensiero di Barbara e delle sorelle. E’ grande l’eredità che Boncompagni ha lasciato alle figlie come ha raccontato la stessa Barbara ai microfoni di Storie Italiane in occasione del secondo anniversario della morte del padre. “Questi due anni senza di lui? Non c’è tristezza, ha lasciato un sacco di cose nell’aria, a cominciare dalla musica, e poi i modi di vivere, di essere, i modi di dire… non ti so spiegare bene ma non c’è tristezza”. Questa sera, Barbara Boncompagni, ricorderà così il padre nel corso della serata evento Non è la Bbc dedicato alla memoria di Gianni Boncompagni.

