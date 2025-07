Barbara Boncompagni, figlioccia di Raffaella Carrà: chi è? Figlia di Gianni Boncompagni, l'icona pop è arrivata nella sua vita quando aveva appena 5 anni

Gianni Boncompagni, autore e conduttore molto apprezzato che ha ottenuto enormi successi con la tv, lanciando format come Domenica In e Non è la Rai, ha avuto tre figlie, nate da una donna aristocratica svedese alla quale si era legato nei suoi anni in Svezia. La donna ha poi abbandonato le sue figlie quando erano molto piccole: così il papà, Gianni, ne ha ottenuto la custodia.

Tornato in Italia, Gianni Boncompagni ha cominciato una relazione con Raffaella Carrà, che ha in parte cresciuto le tre bambine, stringendo un rapporto strettissimo soprattutto con una di queste, Barbara Boncompagni. La figlioccia di Raffaella Carrà, nata nel 1963, non è un volto conosciuto al mondo dello spettacolo. Barbara, infatti, lavora come autrice televisiva e in passato è stata una cantante e artista.

Gli esordi televisivi sono arrivati per lei negli anni ottanta con diversi programmi nei quali cantava. Nel 1983 Barbara Boncompagni ha partecipato al Festival di Sanremo, diventando poi vocalist di Non è la Rai, programma ideato dal papà per Fininvest, futura Mediaset.

Dopo ancora ha lavorato a lungo per tanti altri programmi, ideandone diversi sia per la Rai che per Sky e Real Time. Molto legata a Raffaella, che è stata per lei una mamma, Barbara la ricorda spesso anche sui social.

Chi è Barbara Boncompagni, figlioccia di Raffaella Carrà: “Ci siamo subito prese”

Raffaella Carrà è stata una sorta di mamma per Barbara Boncompagni. “Ci siamo subito prese. Io ero la più piccola, le mie sorelle avevano 7 e 10 anni. Io ero sempre intorno a lei, mi piaceva molto: guardavo le prove, la seguivo, vedevo come la truccavano… Stavo le ore a guardarla. In un certo senso lei mi ha fatto da mamma, anche se ovviamente era molto concentrata sulla sua carriera” ha rivelato la figlioccia di Raffaella Carrà, rimasta legata all’icona della tv anche dopo l’addio sentimentale al papà.

