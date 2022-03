Barbara Boncompagni: marito e figli Mattia e Brando/ Fra Playstation e Nutella…

Barbara Boncompagni, figlia di Gianni, ha due figli e un marito. Di loro si sa davvero poco, se non che la donna sia rimasta madre in tenera età prima di Mattia e poi di Brando, questi i nomi dei due suoi figli. Recentemente Barbara Boncompagni aveva rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera e nell’occasione aveva parlato così proprio dei figli: “Quella trasmissione affollata di ragazzine era (riferendosi a Non è la Rai, trasmissione cult di Gianni Boncompagni ndr), per papà, un modo di non voler invecchiare”.

“Quando io rimasi incinta del mio primo figlio, Mattia, lui restò attonito: l’idea di diventare nonno lo atterriva, poi è stato un nonno amorevole e davvero speciale. Tanto speciale che una volta Mattia mi riferì indispettito: “Nonno si è mangiato tutta la mia Nutella!”“. Poi Barbara Boncompagni aveva aggiunto: “Abbiamo sempre abitato nello stesso palazzo, papà nell’appartamento al piano superiore, noi sotto. La sua camera da letto stava sopra a quella di Brando, il mio secondogenito. La mattina vedevo mio figlio sempre stanco. E lui un giorno sbuffa: “Nonno tutta la notte gioca alla playstation e fa casino!””.

MATTIA, BRANDO E MARITO BARBARA BONCOMPAGNI: IL DISCORSO AL FUNERALE DI GIANNI

Mattia e Brando avevano ovviamente presenziato ai funerali del nonno Gianni Boncompagni, rilasciando anche delle belle e ironiche parole all’indirizzo del proprio caro: “Che ci avresti fatto un ultimo scherzo era previsto”, aveva detto il primo.

“Solo tu potevi rubare la scena a Cristo. “Roba da matti”, diresti tu. Grazie nonno, sei stato un grande. Grazie per le mille risposte e le mille domande, grazie per la musica di cui ci hai fatto innamorare, grazie dei mille racconti che ci hai fatto sognare. Grazie per la mamma su cui posso contare e grazie per tutti questi personaggi fenomenali che ci hai fatto incontrare. Ma soprattutto grazie per averci insegnato a scherzare anche in situazioni come queste che lasciano un vuoto molto difficile da colmare”. Del marito di Barbara Boncompagni, invece, si sa ben poco se non che i due sarebbero sposati da diversi anni, così come confermato da uno scatto d’anniversario pubblicato dalla figlia di Gianni su Instagram.

