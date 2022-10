Barbara Boscali, chi è fidanzata Simba La Rue/ “Mi hai venduto, sei una b*starda”

Tra i quattro presunti colpevoli del tentato omicidio di Simba La Rue c’è la fidanzata del trapper: 31 enne, è un’attrice hard. Simba La Rue era stato accoltellato il 16 giugno 2022 a Treviolo, in provincia di Bergamo, come “risposta” al rapimento del rapper padovano Baby Touché a inizio dello stesso mese. Secondo le intercettazioni in mano agli inquirenti, la fidanzata di Simba La Rue, la 31enne Barbara Boscali, avrebbe fornito al “clan” rivale l’indirizzo del trapper e altri dettagli che avrebbero permesso di organizzare il tentato omicidio.

Tra i due gruppi di trapper è infatti in corso una sorta di faida, di cui Simba La Rue porta ancora i segni: le stampelle che deve portare in seguito all’operazione subito dopo l’accoltellamento. “Doveva venire da solo a farti questa cosa – afferma Barbara Boscali in una telefonata con Simba La Rue, riferendosi a precedenti conversazioni con Samir, della banda di Baby Touché – umiliarti avanti perché… aveva paura dei tuoi amici, e da solo sarebbe riuscito a parlarti e al massimo tirarti qualche schiaffo, lui non è neanche venuto, ha mandato i suoi amici”. La donna è madre di un figlio. “Sei un’infame b*starda – è la risposta del trapper due settimane dopo l’aggressione – Ma mi hai venduto o no?”

Barbara Boscali fidanzata Simba La Rue: “ho iniziato a fare casino”

In questo tentato omicidio ancora una volta una donna è stata l’esca, così come era avvenuto per il rapimento di Baby Touché, quando la trappola era stata tesa da Sara Ben Salah. “Non so chi ha mandato, cosa – cerca di giustificarsi la fidanzata di Simba La Rue al telefono con lui – poi dopo quando io l’ho chiamato ho urlato e gli ho detto ‘mi hai ammazzato il tipo, ma che c*zzo hai fatto!’, ho iniziato a fare casino, che lui ha detto che ha mangiato la scheda l’ha buttata e si è messo a piangere pure lui”. Secondo quanto raccolto dalla procura di Bergamo, in passato la 31enne Barbara Boscali aveva denunciato sui social di essere stata picchiata dal trapper. Forse una possibile spiegazione del tradimento, ancora al vaglio dei inquirenti.

Simba La Rue è stato a sua volta arrestato nella giornata di oggi, 7 ottobre, assieme a Baby Gang e ad altri appartenenti alla loro banda, per la rissa in corso Como a Milano, dove erano stati gambizzati due senegalesi con un’arma da fuoco.











