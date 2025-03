Barbara Bouchet, chi è l’attrice e madre di Alessandro Borghese

Tra gli ospiti che faranno tappa nel salotto di Da noi a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini, quest’oggi troveremo Barbara Bouchet, la nota attrice che negli anni ’80 ha spopolato con i suoi progetti, tra le commedie sexy e progetti sul piccolo schermo.

Nata nel 1944 e di origini tedesche, l’attrice naturalizzata italiana ha vissuto momenti gloriosi e speciali tra cinema e piccolo schermo, raccogliendo grandi successi, che si è goduta ancora di più ricordando i tempi difficili successivi alla Seconda guerra mondiale, vissuta da vicino dall’attrice, la svolta professionale è arrivata come danzatrice, dopo che Barbara Bouchet ha ottenuto il visto come ballerina internazionale in quel di San Francisco. Negli ultimi anni l’abbiamo vista spaziare anche sul piccolo schermo, celebre la sua partecipazione del 2020 a Ballando con le stelle, dove è andata vicina al trionfo. In Italia Barbara Bouchet ha trovato anche l’amore con Luigi Borghese, con il quale ha vissuto un amore durato dal 1974 al 2006, anno della sua scomparsa. Dal loro amore è nato anche il figlio Alessandro Borghese, celebre conduttore di 4 ristoranti e premiato chef.

Barbara Bouchet e il matrimonio saltato con Omar Sharif

Nel corso della sua vita, Barbara Bouchet ha avuto a che fare con Omar Sharif, uomo al quale l’attrice era particolarmente interessata, ma con il quale non è mai scattata la scintilla definitiva, come dichiarato dalla stessa artista.

“Era pieno di fisime. Nella nostra casa a Parigi non voleva né quadri né mensole, mentre io sono cresciuta in una casa con le pareti affollate di qualsiasi cosa. Gli ho risposto: ‘Vuoi davvero che viviamo in un ospedale?'” ha raccontato in una intervista al Corriere della sera nella quale l’attrice ha confessato anche di aver subito delle molestie in passato: “Ma certo che mi è capitato, ma non sono il tipo che va a raccontarlo dopo vent’anni”.

